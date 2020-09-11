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「震怒」談種族 川普嗆要派兵「修理可憐混蛋」

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合10日電
新書「震怒」披露，川普總統(左)在訪談中批評前總統歐巴馬(右)不聰明，被捧過頭了。圖為兩人2016年11月10日在白宮見面。 路透社
新書「震怒」披露，川普總統(左)在訪談中批評前總統歐巴馬(右)不聰明，被捧過頭了。圖為兩人2016年11月10日在白宮見面。 路透社

伍華德的新書「震怒」中也觸及過去兩年來的種族關係；6月3日，川普派聯邦探員為他開路前往拉法葉廣場的前兩天，川普就打電話給伍華德，表示將派國民兵「去修理那些可憐的混蛋。」

川普在訪談中也批評前總統歐巴馬，說這位美國首名黑人總統被捧過頭了；川普說：「我不認為歐巴馬聰明，我認為他被過譽了，我不認為他是偉大的演講者。」

川普還說，北韓領導人金正恩認為，歐巴馬是「混帳」。

伍華德在採訪時一再詢問川普關於國人訴求種族平等的議題；6月3日，川普派聯邦探員開路到拉法葉廣場前，川普打電話給伍華德，誇耀他「法律與秩序」的立場。

「我們準備好派國民兵去修理那些可憐的混蛋，」川普說，「他們不知道自己在做什麼，可憐的激進左派。」

伍華德試著讓川普了解非裔世代面臨歧視和不平等後，川普反而誇耀自己為非裔做了許多事，尤其是在經濟層面的幫助，除了林肯之外，比歷任總統都還多。

7月8日，川普對伍華德埋怨他缺乏非裔選民的支持，說「我為非裔做了這麼多」，「老實說，我沒有感受到任何愛。」

商業內幕(Business Insider)報導，伍華德在6月19日的訪談中說，像他和川普這樣，身為同一個世代且成長過程有類似優越背景的兩個白人，是否必須努力了解非裔的痛楚與憤怒。

「我們有一個共同點，我們都是白人，自我感覺優越。」伍華德告訴川普：「我們必須試著了解其他族裔在這個國家的憤怒與痛苦，尤其是非裔。」

「不。」川普回答，接著以挖苦的語氣嘲諷伍華德，說道：「你真的喝下毒藥(Kool-Aid)，不是嗎？」

川普接著輕蔑說道：「我沒有這種感覺。」

美國媒體對於川普總統提及的「kool aid」有兩種解讀方式，一種是毒液，另一種解讀則是誤信其言而中計。

商業內幕指出，川普不覺得他有責任了解非裔的痛苦經驗，且認為那些人中計才相信這種觀點。

「富比士」(Forbes)雜誌則報導，儘管川普當時否認他是白人優越主義者，但他6月22日改口坦言「隨處」存在系統性或制度性的種族主義，但比起「大多數地方」，美國「可能更少」。

川普 歐巴馬

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