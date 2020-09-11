路透民調：共和黨挺川到底 支持率幾乎沒變

媒體報導川普總統形容美軍歐洲陣亡將士為「失敗者」、「笨蛋」，儘管有半數國人相信此事為真，但根據最新民調指出，大多數共和黨員或傾向共和黨選民不受此事影響，依然有58%決定力挺他連任。

路透(Reuters)與艾普索斯(Ipsos)機構聯合民調指出，媒體報導川普奚落一戰美軍陣亡將士，有50%成年人認為報導屬實可信，相形下37%認為不可信，13%表示不確定。

只是大多數共和黨員依然對川普有好感，最近的新聞報導並不影響他們票投川普的心意。

路透／愛普索斯民調指出，雖說民眾過去一星期內不滿川普者略微上升，但共和黨內，川普支持率不動如山。

自從川普當選以來，共和黨堅決挺他，即便碰到他遭眾院彈劾等事件，支持率幾乎沒有變化。

路透／愛普索斯民調於8、9兩天進行，結果顯示，58%共和黨員或共和黨支持者表示，媒體報導川普的不遜言詞，並未影響他們票投他連任；另有18%受訪者表示，他們因此更會投給川普，較不會投他的只有14%，剩下的10%表示還沒決定。

民調另指出，85%共和黨人對川普印象良好，約與前一星期相同；84%支持他連任，支持白登者只有8%。

而在所有可能投票選民中，川普的全國支持率落後白登達12個百分點；這項民調在線上用英文進行，受訪者遍及全國，共有1004名美國成年人填寫回應，其中855人已登記投票，按信心及精確度，民調誤差值在正負四個百分點。