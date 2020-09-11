微軟指駭客欲干預大選 中方鎖定拜登、伊朗針對川普

微軟10日發布聲明表示，近日內偵測到來自俄羅斯、中國大陸和伊朗等國，對總統大選相關人士和組織的網路攻擊，中國大陸駭客鎖定民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），伊朗針對美國總統川普；微軟表示，這些攻擊並未成功，且微軟已通知受影響的客戶。

但微軟所發布的訊息，與美國國家情報總監辦公室（ODI）上月7日發布的新聞稿略有出入，ODI指俄羅斯、中國大陸和伊朗均可能干預2020總統大選，俄羅斯對拜登反感，伊朗意圖分裂美國、傷害川普，中國大陸則希望川普不要連任。

微軟表示，他們發現來自俄羅斯的網路攻擊行為，和2016年觀察到的情況類似，攻擊超過200個兩黨競選陣營與顧問、倡議團體和國際組織，透過用戶的登錄憑證或帳戶，進一步收集或破壞用戶情報，美國與歐洲均受影響。另外，俄羅斯駭客還針對娛樂、製造和金融服務等產業。

微軟表示，中國大陸的駭客試圖獲取與美國總統大選相關情報，3月到9月就發現數千起的攻擊，他們鎖定拜登陣營人士，侵入競選團隊成員的非競選事務帳戶，且這些駭客鎖定也一名曾在川普陣營任職的知名人士。

另外，微軟發現，中國大陸駭客還針對其他著名的國際事務學者和社群，超過15所大學的相關研究機構都被鎖定，知名智庫如大西洋理事會（Atlantic Council）與史汀生研究中心（Stimson Center）也受害。

至於伊朗，微軟表示，伊朗針對的是與中東有關的各種組織，今年5月到6月，他們也試圖登入政府官員和川普的帳戶，都沒有成功。

微軟表示，透露這些訊息，是希望全球用戶都能意識到威脅，採取自保步驟，微軟也會持續公開捍衛民主；微軟呼籲，聯邦政府撥付更多資金，強化各州對選舉基礎設施的保護，並鼓勵地方政府加強行動，為可能發生的網路攻擊活動做準備。

另外，美國財政部10日指定烏克蘭國會議員德爾卡赫（Andriy Derkach）為活躍的俄羅斯情報人員，意圖干預美國今年的總統大選，財政部對德爾卡赫等4人祭出制裁。

財政部長米努勤（Steven Mnuchin）透過新聞稿表示，德爾卡赫和其他俄羅斯特勤人員操縱與欺騙，企圖影響美國和世界其他地區選舉，政府將持續採取所有措施對抗俄羅斯的假訊息宣傳戰，保護美國選舉制度。

德爾卡赫與川普私人律師朱利安尼（Rudolph Giuliani）去年底在基輔會面，德爾卡赫也曾到美國接受朱利安尼的廣播（Podcast）訪問；華郵報導，朱利安尼透過德爾卡赫取得對烏克蘭檢方調查拜登的相關文件，朱利安尼也致力運作，讓美國司法部門調查拜登在擔任歐巴馬副總統時，處理對烏克蘭政策是否涉及不法。

美國財政部10日宣布制裁訊息後，德爾卡赫、朱利安尼等人並未發表回應；德爾卡赫今年曾向華郵發表聲明，自稱自己並未與外國情報機構合作。

財政部指出，遭制裁對象除了所有在美財產受到管制，且美國人或企業也禁止與其交易，另外，制裁禁令包括受制裁個人持有超過50%所有權的實體。