快訊

霧鎖舊金山：野火染橘加州的極端氣候災難

今午後有較大雨勢 吳德榮：周末北部多雨轉涼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微軟指駭客欲干預大選 中方鎖定拜登、伊朗針對川普

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
微軟10日發布聲明表示，近日內偵測到來自俄羅斯、中國大陸和伊朗等國，對總統大選相關人士和組織的網路攻擊。 圖／美聯社
微軟10日發布聲明表示，近日內偵測到來自俄羅斯、中國大陸和伊朗等國，對總統大選相關人士和組織的網路攻擊。 圖／美聯社

微軟10日發布聲明表示，近日內偵測到來自俄羅斯、中國大陸和伊朗等國，對總統大選相關人士和組織的網路攻擊，中國大陸駭客鎖定民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），伊朗針對美國總統川普；微軟表示，這些攻擊並未成功，且微軟已通知受影響的客戶。

但微軟所發布的訊息，與美國國家情報總監辦公室（ODI）上月7日發布的新聞稿略有出入，ODI指俄羅斯、中國大陸和伊朗均可能干預2020總統大選，俄羅斯對拜登反感，伊朗意圖分裂美國、傷害川普，中國大陸則希望川普不要連任。

微軟表示，他們發現來自俄羅斯的網路攻擊行為，和2016年觀察到的情況類似，攻擊超過200個兩黨競選陣營與顧問、倡議團體和國際組織，透過用戶的登錄憑證或帳戶，進一步收集或破壞用戶情報，美國與歐洲均受影響。另外，俄羅斯駭客還針對娛樂、製造和金融服務等產業。

微軟表示，中國大陸的駭客試圖獲取與美國總統大選相關情報，3月到9月就發現數千起的攻擊，他們鎖定拜登陣營人士，侵入競選團隊成員的非競選事務帳戶，且這些駭客鎖定也一名曾在川普陣營任職的知名人士。

另外，微軟發現，中國大陸駭客還針對其他著名的國際事務學者和社群，超過15所大學的相關研究機構都被鎖定，知名智庫如大西洋理事會（Atlantic Council）與史汀生研究中心（Stimson Center）也受害。

至於伊朗，微軟表示，伊朗針對的是與中東有關的各種組織，今年5月到6月，他們也試圖登入政府官員和川普的帳戶，都沒有成功。

微軟表示，透露這些訊息，是希望全球用戶都能意識到威脅，採取自保步驟，微軟也會持續公開捍衛民主；微軟呼籲，聯邦政府撥付更多資金，強化各州對選舉基礎設施的保護，並鼓勵地方政府加強行動，為可能發生的網路攻擊活動做準備。

另外，美國財政部10日指定烏克蘭國會議員德爾卡赫（Andriy Derkach）為活躍的俄羅斯情報人員，意圖干預美國今年的總統大選，財政部對德爾卡赫等4人祭出制裁。

財政部長米努勤（Steven Mnuchin）透過新聞稿表示，德爾卡赫和其他俄羅斯特勤人員操縱與欺騙，企圖影響美國和世界其他地區選舉，政府將持續採取所有措施對抗俄羅斯的假訊息宣傳戰，保護美國選舉制度。

德爾卡赫與川普私人律師朱利安尼（Rudolph Giuliani）去年底在基輔會面，德爾卡赫也曾到美國接受朱利安尼的廣播（Podcast）訪問；華郵報導，朱利安尼透過德爾卡赫取得對烏克蘭檢方調查拜登的相關文件，朱利安尼也致力運作，讓美國司法部門調查拜登在擔任歐巴馬副總統時，處理對烏克蘭政策是否涉及不法。

美國財政部10日宣布制裁訊息後，德爾卡赫、朱利安尼等人並未發表回應；德爾卡赫今年曾向華郵發表聲明，自稱自己並未與外國情報機構合作。

財政部指出，遭制裁對象除了所有在美財產受到管制，且美國人或企業也禁止與其交易，另外，制裁禁令包括受制裁個人持有超過50%所有權的實體。

拜登 川普 網路攻擊 微軟 美國大選

延伸閱讀

微軟：偵測到俄羅斯、中國駭客加強網攻 破壞美國大選

微軟：俄中伊駭客鎖定川普與拜登陣營

川普前過渡團隊幹部：龐培歐如留任 對中會續強硬

香港抗爭人士：拜登一旦當選 民運「放假四年」

相關新聞

微軟指駭客欲干預大選 中方鎖定拜登、伊朗針對川普

微軟10日發布聲明表示，近日內偵測到來自俄羅斯、中國大陸和伊朗等國，對總統大選相關人士和組織的網路攻擊，中國大陸駭客鎖定...

水門案記者 揭川普「愚民」防疫

揭發「水門案」促使尼克森總統辭職的資深記者伍華德再拋出震撼彈，在十五日將上市的新書「震怒」（Rage）中指出，早在美國出...

川普淡化疫情辯因愛國 波洛西譏軟弱

美國總統川普早在新冠疫情爆發前就對資深記者伍華德表示要淡化病毒危險性，因不想造成恐慌。川普九日在白宮回應記者提問是否「誤...

防陸生、學者竊密 美取消千人簽證

美國國土安全部代理部長沃爾夫九日表示，美國會停止發簽證給某些中國大陸研究生和研究人員，以免他們竊取敏感研究資料。美國國務...

查俄干預大選…白宮竟下令放水

九日公布的一封檢舉信中，一名美國國土安全部官員表示，白宮直接下令，要求淡化處理暴力白人至上主義和俄羅斯干預總統大選的威脅...

6成想提前投票、近4成不知規則 學者憂美國大選將混亂

距離美國大選不到60天，疫情未見趨緩，越來越多選民考慮提前投票或郵寄選票。華盛頓郵報和馬里蘭大學共同委託易普索（Ipso...

川普連任之路 兩個弱點

美國總統川普的連任選情遭遇雙重打擊，一為他在接受傳奇記者伍德華（Bob Woodward）專訪時坦承，他在新冠肺炎疫情大...

美國上周初領失業救濟金人數未減 失業狀況尚未好轉

美國上周初次申領失業救濟金人數並未如預期般下滑，顯示美國苦於難以遏制新冠疫情之際，廣泛的失業狀況仍然持續。

阿嬤身體不適！11歲孫子「淡定開車」載往醫院救回一命

美國一名11歲男童日前跟阿嬤外出散步，但老人家突然身體不適、視線模糊，在沒有旁人能協助下，男童開着家中的賓士車將阿嬤送到醫院，幸好途中順利沒意外，還被大讚駕駛得超淡定，成功救了家人一命！

美取消逾千名陸生和研究人員簽證 陸批：迫害和歧視

美國至今已經取消了超過1千名大陸學生或研究人員簽證，對此，大陸外交部發言人趙立堅10日表示，這是赤裸裸的政治迫害和種族歧...

向世界講好中國故事？被紅色滲透的好萊塢影業

夜晚的格勞曼中國戲院（Grauman's Chinese Theater）特別引人注目。大批遊客和影迷們都已散去，他們瘋狂湧入就為了一睹偶像在首映會現身。座落在好萊塢林蔭大道高處的中國戲院，讓人現在看了不免陷入淡淡的哀傷。

川普前過渡團隊幹部：龐培歐如留任 對中會續強硬

在川普總統2016年過渡團隊任媒體主任的藍札(Bryan Lanza)，9日在一場美中經貿座談會上指出，大選後兩國關係走向，可從勝選者挑選的國務卿...

熱門新聞

金與正被消失？ 南韓專家：10月沒現身恐遇不測

新人婚禮遭「生父」闖入阻止大喊：你們是親兄妹

台女在新加坡不戴口罩朝保全打噴嚏 今被判11周監禁

平均年薪439萬！ 亞馬遜宣布開放3.3萬個職缺

老翁失蹤20個月 警方「頭顱放紙箱」寄回家屬嚇壞

女子在知名瀑布旁為拍美照 腳滑跌落懸崖「瞬間被河水吞沒」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。