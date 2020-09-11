6成想提前投票、近4成不知規則 學者憂美國大選將混亂

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
距離美國大選不到60天，疫情未見趨緩，部分選民考慮郵寄選票。美聯社
距離美國大選不到60天，疫情未見趨緩，部分選民考慮郵寄選票。美聯社

距離美國大選不到60天，疫情未見趨緩，越來越多選民考慮提前投票或郵寄選票。華盛頓郵報和馬里蘭大學共同委託易普索（Ipsos）執行民調顯示，全美有6成民眾希望能在11月3日投票日前就完成投票，調查同時顯示，近4成民眾不清楚郵寄投票的相關規定，學者認為，當選務機關和選民都在適應新的投票方式，秋天舉行的美國大選將難避免混亂。

根據民調結果，38%選民將在投票日當天投票，且多數選擇現場投票，郵寄選票的佔少數；61%選民將提前投票（17%現場投票、30%郵寄選票，14%選擇到投票站遞交投票。）

調查也顯示，61%選民從未郵寄選票，過去多是現場投票。

根據統計，最近一次總統大選（2016年）共有4成選民提前投票。華郵報導，大幅暴增的提前投票或郵寄選票，將考驗全國的選舉系統，除了計票，還要幫助選民釐清郵寄選票的規則。

調查發現，近4成選民根本不確定在當地，什麼人才可以申請郵寄選票、郵票是會自動寄送，還是需要申請寄發，以及得提前多早將選票寄回。

馬里蘭大學政治學教授漢默（Michael Hanmer）認為，這將會造成大混亂，他對選務順利進行沒有太多信心。

這份民調也顯示，有46%的選民對於今年秋天到投票所投票感到不安，多數民眾憂心投票結束後，將讓家人感染新冠肺炎。

調查發現，受訪者除擔憂健康風險，還對郵寄投票的計票是否確實，感到懷疑。華郵指出，儘管越來越多的選民想郵寄選票，僅3成民眾對「票票入匭」深具信心，7成民眾認為，還是現場投票較有保證。

進一步分析發現，11月3日投票日當天要出門投票的選民，有48%說一定會投給川普，37%說絕對不會投給川普；71%的共和黨選民想要現場投票，民主黨選民僅39%有意願現場投票。

若投票方式隨著疫情大幅改變，僅33%選民相信投票日當天就會有清楚的選舉結果，66%民眾認為，還得花更多時間才能知道選舉結果，其中，25%選民認為計票時間可能得花一周以上。

這項民調由易普索（Ipsos）在上月24日到31日間舉行，對1627名登記選民進行隨機抽樣調查，抽樣誤差為正負3個百分點。

投票 民調

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