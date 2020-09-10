阿嬤身體不適！11歲孫子「淡定開車」載往醫院救回一命

美國一名11歲男童日前跟阿嬤外出散步，但老人家突然身體不適、視線模糊，在沒有旁人能協助下，男童開着家中的賓士車將阿嬤送到醫院，幸好途中順利沒意外，還被大讚駕駛得超淡定，成功救了家人一命！

美國印地安納州男童布魯爾·萊伊（PJ Brewer-Laye）駕駛卡丁車跟阿嬤出門散步，在離家約2.4公里左右，老人家突然軟弱無力，甚至頭暈眼花，只好在路邊坐下休息，忽然一輛車子靠近，竟然是孫子駕駛汽車來載她到醫院。原來萊伊見阿嬤有異樣馬上開卡丁車回家，再開家中汽車送阿嬤到醫院。

事後阿嬤接受訪問大讚孫子駕駛技術「很專業」，能精確地駛入車道，「因為車道有點狹窄，他沒有駛上行人路或草地上，更駛入車庫，並幫助了我」，而且在緊急情況下亦表現冷靜。

萊伊年僅11歲當然沒有執照，但原來他「駕駛經驗」豐富，曾在爺爺嚴密看管下，於家中院子駕駛越野四輪車及玩具車，沒想到以往的經驗終於能大派用場，更救回家人一命。

延伸閱讀：

美國3歲自閉童只穿尿片離家失蹤 幸2狗狗全程保護安全尋回

6歲童獨留車-頭卡車窗18分鐘窒息亡 母親驚見愛兒蓋白布哭崩

文章授權轉載自《香港01》