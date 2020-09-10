川普前過渡團隊幹部：龐培歐如留任 對中會續強硬

在川普總統2016年過渡團隊任媒體主任的藍札(Bryan Lanza)，9日在一場美中經貿座談會上指出，大選後兩國關係走向，可從勝選者挑選的國務卿、國安顧問等閣僚看出端倪；若川普連任，現任國務卿龐培歐(Michael Pompeo)留任，可預見對中強硬現狀不會改變，而白登當選，美中關係也不會回到歐巴馬時代的老路。

美國中國總商會9日邀請藍札及歐巴馬總統時期駐華大使鮑卡斯(Max Baucus)、哥倫比亞大學可持續發展中心主任薩克斯(Jeffrey Sachs)、普華永道中國分析部門主管Craig Stronberg，座談美中兩國經貿走勢。

作為川普好友及2016年競選團隊重要成員，藍札指出，川普有很長時間是民主黨員，其對中政策理念其實更接近民主黨，跟共和黨的傳統對中理念很不一樣。

他說，川普2016年的勝選關鍵及如今的選民基本盤，很大部分是俄亥俄、密西根、威斯康辛、賓州等中部製造業工人，也是最先受中國製造業衝擊的群體；川普從這部分選民獲得的信息，加上華府那批對他上台後外交政策起重要作用、持「中國威脅論」的保守派人士，形成現政府的對中政策基調。

藍札表示，不論川普還是白登勝選，未來對中政策都可從其所挑的中國政策相關幕僚一窺端倪；川普若連任，目前對中強硬的龐培歐等仍留任，能遇見兩國緊張局勢不會有改變；而如今對中強硬已是兩黨共識，華府對抗中國的氛圍非常濃烈，就算白登上台後，兩國關係也不會回到歐巴馬時期。

鮑卡斯則說，美中兩國關係幾乎已是「自由落體」，不再互信，這是中國崛起的必然結果，並非川普執政以來短期政策導致的變化；他說，兩國關係的真正改變，在於都把「國家安全」作為武器，中國以此來壓縮美國公司、尤其是科技公司，美國也以「國安」為對抗中國的主要武器。

鮑卡斯也說，兩國劍拔弩張的階段「一定會過去」，因為美國不可能與中國脫鉤，兩國企業要堅持住；藍札則建議想來美發展的中國科技企業要三思，「現在進美國市場風險很大」。

薩克斯則認為，中國若與美國硬碰硬，世界將會更危險；中國如果在國際舞台上持續咄咄逼人，會把很多國家尤其是鄰國逼入尋求美國戰略保護的陣營。