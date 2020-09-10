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美情報員控白宮施壓 掩蓋俄干預大選

台灣醒報 / 記者王安棣╱台北報導
美國國土安全部長沃爾夫被吹哨者指控，要求暫緩針對俄國介入影響大選的評估報告。（photo by Wikimedia）
美國國土安全部長沃爾夫被吹哨者指控，要求暫緩針對俄國介入影響大選的評估報告。（photo by Wikimedia）

美國大選倒數不到兩個月，由民主黨領導的眾議院情報常設委員會9日釋出一份吹哨者投訴，其中前國土安全部代理副部長墨菲指控，在任時曾被上級指示，停止俄羅斯介入美國大選的評估，以及修改白人至上主義者影響報告的說詞，將資訊導向對現任總統川普有利的方向。對此白宮與國土安全部都否認指控，墨菲則將赴國會作證。

只做對川普有利的情報

根據《BBC》的報導，墨菲指控，從2018年3月到2020年8月，國土安全部內「不斷濫用權威，試圖審查情報分析，」墨菲表示，5月時白宮國安顧問歐布萊恩指示部長沃爾夫，要他「停止提供俄國介入的威脅的情報評估，改做中國與伊朗介入的報告，」他當時拒絕遵從，但在7月時被指示該情報報告應被「暫緩，」因為「會讓總統不好看。」

《路透社》的報導指出，墨菲當時拒絕配合，認為「因為政治難堪的理由審查情報產品是不得體的，」隨後墨菲便被排除參加往後的會議，並在7月遭到降職。早在2016年，美國情報評估就提出過俄國介入大選，將情勢導向川普的報告，但許多相關調查都被川普駁為「騙局。」

白宮、安全部否認指控

墨菲還表示曾被白宮施壓，要他在政府對美墨邊境加強控管之際，誇大與恐怖主義有關的移民人數。此外，5月時副部長庫奇內利曾要求他「以看起來較不嚴重的方式，」修改一篇白人至上主義團體的威脅的報告，還有修改反法西斯主義運動（Antifa）等左翼團體的情報評估，以「確保與川普的公開言論呼應。」

白宮發言人馬修回應指控說，關於對選舉公正的威脅等以及其他任何主題，歐布萊恩從未試圖支配情報體系，「任何不滿的前員工做出的反向指控，都是錯誤與誹謗的。」國土安全部發言人沃爾托尼斯特也表示，「我們斷然否認墨菲先生的指控中有任何事實。」

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