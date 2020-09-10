「觀點」脫口秀名嘴：等伊凡卡打疫苗 我才會跟進

日間女性談話節目「觀點」(The View)主持群的一員、脫口秀名嘴喬伊‧貝哈爾(Joy Behar)9日指出，川普總統日前聲稱新冠病毒疫苗很快即將問世的說詞，不值得採信；她說，除非川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)接受疫苗注射，她才願意跟進。

貝哈爾在節目中說，川普一心一意想要連任，為了贏得選舉，什麼話都說得出來，「千萬不要被他給唬了」。她說：「等到伊凡卡施打疫苗之後，我才會跟進。」

川普7日在白宮舉行勞工節記者會時表示，新冠病毒疫苗可望在今年10月上市，而且疫苗「非常安全且非常有效」。

川普在記者會上表示，結合政府與民間資源的疫苗研發計畫「神速行動」(Operation Warp Speed)表現卓越。他說：「不管在任何方面，我們都是絕對的領先者。在我的領導之下，我們會在破紀錄的時間裡推出疫苗。」

經常公開批評川普的貝哈爾9日在節目中說，希望美國民眾了解，腮腺炎(mumps)疫苗研發花了整整四年，小兒麻痺(polio)疫苗研發更耗時長達20年之久，天花(smallpox)疫苗則歷時幾個世紀。她說，天花疫苗最早在1796年開始研究，直到1950年代才確實有效。

她指出，疫苗研發不是輕而易舉的事情，「但川普為了能夠連任，什麼都做得出來，(選民)千萬不要上當。」