洛磯山脈地區盛夏「暴風雪」 氣溫驟降60度

洛磯山脈地區日前出現極端氣候，18個小時內，炙熱的夏天氣溫下降多達華氏55度，降為60度，有些地區甚至下起累積達1呎深的大雪。

當炙熱的天氣在西岸造成嚴重森林大火，洛磯山脈地區7日的天氣預報突然出現「暴風雪」，讓民眾吃驚大嘆「這是在開玩笑嗎？」

早在5日，丹佛還在101度的高溫寫下9月最熱紀錄；6日最高也到97度，勞工節當天仍有90多度。但來到8日，氣象預報卻表示大雪將來襲。前一天還穿著背心的民眾，8日早晨卻已穿起厚外套和手套。

這段時間內，洛磯山脈和高原地區的氣溫婉如雲霄飛車，丹佛7日至8日間掉了55度；愛達荷州波卡特洛(Pocatello)也從80多度驟降至40多度，更一度出現15分鐘內狂掉14度的罕見現象。懷俄明州的夏陽(Cheyenne)，甚至從中午的86度，到晚上只剩下起大雪的37度。

這次的氣溫驟降，也讓南達科塔州急湍市(Rapid City)和科羅拉多州圓石市(Boulder)，寫下最早初雪的紀錄。

不只大雪，猶他州也一度出現接近時速100英哩的強風，連在路上的貨櫃車都被吹翻；電線也遭吹斷，8日下午更有18萬人面臨停電。

如此極端天氣雖然少見，但已不是第一次，去年10月丹佛就從80多度的晴天，8小時後便下起雪。但根據國家氣象局(National Weather Service)資料，丹佛市和波爾德市過去都未曾出現連續四天達90度以上，再緊接著下雪的景象。

不過寒冷的天氣不會持續太久，在本周接下來幾天，這些地區的氣溫將回升至70多度甚至逾80度。