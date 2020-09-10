山火驚魂 加州爸：衛星電話列採購清單

加州中部8日發生溪火(Creek Fire)，火勢蔓延至塞拉國家森林(Sierra National Forest)，目前已燒毀超過16萬3000英畝的土地；一名父親帶著兩個兒子在勞工節周末前往當地露營，野火爆發後受困在營區內；所幸國民兵最後尋獲父子三人及其他360名遊客，相繼將所有人救出。

伊布萊特(Joe Ebright)脫險後回到加州克洛維斯市(Clovis)家中，9日他接受國家廣播公司(NBC)晨間新聞節目「今日」(Today)訪問時，陳述當天狀況，「我們那時候待的地方...我們完全不知道火勢有多大，或是救難隊要如何安排將所有人救出，我們也不曉得到底有多少人受困」。

伊布萊特回想起當天的情況仍驚魂未定：「煙霧非常濃厚，我們不知道火勢會從哪裡來，也不知道規模多大，我們唯一知道的是，必須盡快逃離。」

除了伊布萊特一家人，還有多達數百名受困的遊客也試著在煙灰瀰漫的森林中存活，伊布萊特的兒子安古洛(David Angulo)說：「有很多人都在祈禱，而我們只能一直抱著希望活下去。」

值得慶幸的是，伊布萊特和孩子們最後被國民兵用直升機救出，得以回到家人的身邊，他說：「真正讓我們大開眼界的是，當我們回家看到新聞時，才明白災情有多麼嚴重，而我們到底經歷了什麼。」

訪談進入尾聲時，伊布萊特也心懷感激地說道：「我們現在很好，我們很高興能回家，再次和家人們團聚，我們很慶幸逃離了那場大火。」

終於與丈夫與兒子們團聚的莉莎‧伊布萊特(Lisa Ebright)則說道，除非他們買一支衛星電話，否則永遠不准再去露營，丈夫也向她保證，衛星電話會列入他今年採購清單的第一項物品。