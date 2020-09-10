躲野火逃下山…車子卻沒油 俄州家庭餘悸猶存

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
俄勒岡州估有30萬英畝遭野火燒毀，恐成該州史上最慘。圖為Salem市火情。(路透)
俄勒岡州估有30萬英畝遭野火燒毀，恐成該州史上最慘。圖為Salem市火情。(路透)

俄勒岡州比奇溪野火(Beachie Creek Fire)從8月16日延燒迄今，聯邦森林管理局(U.S. Forest Service)估計已有500畝林地遭殃；相約上山露營的兩戶俄勒岡州家庭，8日凌晨發現濃煙逼近營地，緊急收拾物品，開車下山途中道路兩側明顯可見熊熊烈火，其中一輛車中途汽油耗盡停在路邊，所幸兩家人擠在一輛車裡安全撤離。

有線電視新聞網(CNN)報導，住在俄勒岡州葛拉斯東(Gladstone)的婦人艾莉森‧哈格特(Allison Hargett)說，她與丈夫帶著六歲女兒前往底特律湖州立公園(Detroit Lake State Park)露營，同行還有友人戴伊(Tim Dye)夫妻。底特律湖州位於俄州首府塞勒姆(Salem)東南邊，為熱門的釣魚、划船及水上運動景點。

哈格特說，7日帶著自家小艇抵達底特律湖州立公園營地，期待在大自然環境裡悠閒度假，沒想到卻遇上恐怖意外，8日凌晨約1時就因為森林大火逐漸逼近，必須緊急撤離。

她說，兩家人緊急撤離下山途中，車子開到米爾市(Mill City)時突然沒油。她表示，開在前方的戴伊回過頭來，把車內的物品移開，讓她與丈夫、女兒上車。

哈格特說，為了逃命，只好把拖著小艇的車子及車上攜帶物品，都留在路邊一家小店的停車場。她說：「車子完全沒油了，是他們救了我們一命，否則我們只能卡在當地。」

接下來的撤離途中，哈格特手機拍下沿路景象，黑夜之間的樹林紛紛呈現紅色，道路兩側都是火光；她說，一行人後來都安全返家，雖然留在半路上的車子跟小艇恐怕已經不保，「但至少我們都沒事」。

根據俄勒岡州馬里昂郡(Marion County)警長辦公室公布影片，米爾市多棟建築物遭到林火波及，起火燃燒。

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