「樹爆裂 火光從山坡逼近」野火讓俄州藍天不見

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
野火造成煙霧彌漫，在州Concord市，明明是大白天，天空看不見一絲藍色，而是蒙上一層霧濃濃的橘色和褐色，有如火星景觀。(Getty Images)
野火造成煙霧彌漫，在州Concord市，明明是大白天，天空看不見一絲藍色，而是蒙上一層霧濃濃的橘色和褐色，有如火星景觀。(Getty Images)

一發不可收拾的加州中部溪火(Creek Fire)，地方政府機關估計恐怕至少一周，甚至一個月之久，才有辦法控制火勢，並讓緊急撤離的民眾重返家園；帶著七旬老母緊急逃出的45歲婦人荷莉‧布朗(Holly Brown)回憶逃命經過時說：「我們整個社區都撤離了。 我們可以聽見樹木紛紛爆裂，紅色火光從山坡不斷逼近。」

俄勒岡州森林野火連日延燒不斷，就連波特蘭都會區附近的郊區山頭，9日上午也有火勢冒出；明明是大白天，天空看不見一絲藍色，而是蒙上一層霧濃濃的橘色，午後濃霧越來越沉，隨著風勢蔓延成無止境的整片褐色。住在庫柏山(Cooper Mountain)上的湯瑪斯太太，透過簡訊與朋友相互詢問狀況時寫道：「我家這邊目前還可以，但學校那邊的天色，看起來就很可怕。」

美國西北部太平洋沿海的大部地區，9日仍在代表祝融之災威脅的紅旗警告(Red Flag Warnings)中；強風助威下，俄勒岡州野火頻傳，讓消防隊員疲於奔命，全州已有500平方哩面積陷入火海。

俄勒岡州周長凱特‧布朗(Kate Brown)9日在記者會上說：「我們可能會看到重大損失，包括基礎建設所失以及人命喪失。這可能是我們州有史以來，因為森林大火而遭受最慘重的人員傷亡與財務損失。」

受山火影響，位於波特蘭南部的克拉克馬斯郡(Clackamas County)，約有10萬戶家庭與商家停電。

南加州的洛杉磯郡(Los Angeles County)、聖伯納汀諾(San Bernardino County)、聖地牙歌郡(San Diego County)都受到野火侵襲。根據氣象預測，近日聖塔安那焚風(Santa Ana Winds)肆虐，風速可能上看每小時50哩，讓火勢迅速蔓延。

6日凌晨1時，布朗與母親匆匆帶著隨身物品與幾隻小狗，開著卡車從經營30年的托爾豪斯(Tollhouse)自家農場逃出。一匹又老又盲的馬匹無法帶走，只能留下，另外一隻貓也留在農場。母女倆在克洛維斯丘社區教會(Clovis Hills Community Church)避難所暫時落腳。

華盛頓州僅7日當天就有500平方哩土地被大火燒毀，迄今已有數以百計的家庭被要求緊急撤回。

華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)說，這場野火在一天中造成的損害，比華州過去18個林火季節裡12個季節累積的損失還要嚴重；他說：「這是前所未見的規模，讓人心痛。我們活在一個不一樣的世界，這不是我們熟悉的那個華盛頓州。」

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