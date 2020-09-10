川普：淡化疫情是為了降低恐慌 我是美國啦啦隊長

美國總統川普今年初接受美國資深記者伍華德（Bob Woodward）專訪時說，他知道病毒有致命威脅，他想淡化處理疫情，因不想造成恐慌。川普9日仍持這項論調，他說，站在減少恐慌的立場上，他的確淡化疫情，但那是因為他是美國的啦啦隊長，他愛國。

伍華德新書「震怒」（Rage）即將在15日上市，根據媒體事先取得的新書內容和錄音檔，川普對伍華德坦承自己在美國出現首例確診病例前，就知道新冠肺炎病毒有致命威脅，且川普親口說，想淡化處理疫情，不想造成恐慌。相關內容一經披露，美國主流媒體均把焦點集中在川普公然對大眾說謊，誤導疫情，造成病毒蔓延，全美經濟和人命損失慘重。

川普9日在白宮臨時舉行記者會，名為公布新增的20名最高法院大法官人選，媒體不斷追問專訪內容。

川普重申中國大陸本就不應讓病毒外洩，美國已做得很好，且若要說淡化疫情，是因為政府要展現處理問題的力量，且不能製造恐慌。

「我不想製造恐慌，我們要展現信心和力量。」川普說，政府的工作做得很好，政府不願灌輸恐慌，也不想上竄下跳、大吼大叫，因為一個大問題嚇到全民。

川普說，「若我們當初沒有封閉國家，現在可能得討論的是上百萬人的死亡，不會只是現在這個數。」

伍華德為水門案的兩位執筆記者之一，他在2018年9月出版「恐懼：川普入主白宮」（Fear : Trump in the White House）一書，透過大量訪問川普身邊工作人員，描述川普總統執政後，白宮失能、陷入混亂，成了「瘋人城」（crazytown）；「震怒」為伍華德自去年12月5日至今年7月21日之間，18度專訪川普所得，被視為「恐懼」一書續集。