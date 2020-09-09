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影／驚險一瞬間！加州大火包夾受困民眾 直升機緊急救援

聯合新聞網 / 綜合報導
雷敏頓（Jeremy Remington）拍下當時被熊熊大火圍困的情景，幸好最後包括他在內的兩百多名旅客全數被救出。圖／取自Jeremy Remington
雷敏頓（Jeremy Remington）拍下當時被熊熊大火圍困的情景，幸好最後包括他在內的兩百多名旅客全數被救出。圖／取自Jeremy Remington

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）日前報導，美國加州野火造成塞拉利昂國家森林公園（Sierra National Forest）兩百多人受困，受困民眾之一雷敏頓（Jeremy Remington）錄下當時被熊熊大火圍困的情景：「我們完全被困住了，四面八方都是大火，所有的路都被燒毀了。」

這場火上周五開始延燒，本周二中午燃燒範圍已擴散到143,929英畝（相當於81,576個足球場的面積），目前近千位消防隊員投身救火，仍無法控制火勢。這場火造成兩百一十四人在道路封鎖後，等待直升機救援，所幸最後民眾全數被救出。

目前在整個加州地區，有超過一萬四千名消防員正在撲滅二十五場因乾旱或雷擊而起的大火，這些大火共燒毀超過200萬英畝土地，並造成逾十七萬用戶斷電。

美國網友莉蒂亞（Lydia）批評，加州現在到處都是大火，還執意到那些區域登山的人根本是心存僥倖，很有問題：「他們大概覺得自己不會這麼衰。就算真的遇到大火也會有人來救我。拜託！這些人有什麼毛病啊！」

大火 加州野火 消防員 直升機

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