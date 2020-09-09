「扼殺紐約」川普槓葛謨、白思豪 指嚴格防疫害經濟
勞工節剛過，美國新冠肺炎死亡人數已逼近20萬人；川普總統8日早連發50多條推特，抨擊紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)、市長白思豪(Bill de Blasio)的嚴格防疫政策阻止企業重開，「摧毀了紐約市」；葛謨透過疫情說明會反擊，指川普所作所為是在「積極企圖殺死紐約市」，白思豪辦公室則表示川普「希望新冠重返紐約」。
紐約州已經度過疫情高峰，但因擔憂疫情反彈，紐約市目前仍未開放餐館堂食，引起業者不滿；川普8日早發推稱，「紐約市必須立即停止封鎖，州長和市長正在摧毀這裡！」
川普隨後繼續發數則推文，認為紐約市故意採取封鎖政策來傷害經濟，以期不利他連任，「那些民主黨人會在選舉日之後解除封鎖；這種封鎖令非常荒謬，只是為了在選舉之前傷害經濟。」
對此，葛謨8日召開記者會抨擊川普「企圖殺死(drop dead)紐約市」、「聯邦政府的所作所為是在向地方政府宣戰」；他說，「問題一直在那裡，這個總統無法解決，下個總統就得解決；如果本屆國會沒法解決，全國將陷入混亂，明年1月下屆國會將會大不相同。這就是我的觀點。」
葛謨點名川普，必須為新冠疫情擴散負全責，因為他持至3月，才對歐洲發出旅行禁令，導致新冠病毒「偷襲」紐約市。
「川普一直說這是『中國病毒』，但其實這是『歐洲病毒』，我們被『歐洲病毒』突襲，是聯邦政府的責任。」葛謨並說，國家衛生總署(NIH)和聯邦疾病防治中心(CDC)，「也沒有盡到遏制疫情的責任。」
葛謨表示，紐約市雖然已經基本戰勝疫情，但也重創了經濟和生活質量，犯罪增加，許多市民擔心紐約市會從此一蹶不振；與此同時，聯邦政府無所作為，曾是紐約人的川普，不但不支持地方政府抗疫，還在「傷口上撒鹽」，拒不批准包括第二大道地鐵、拉瓜地亞機場輕軌等一系列基礎設施建設計畫。
紐約市府發言人奈德哈特(Bill Neidhardt)則表示，川普逼迫紐約市解除防疫措施，「是希望看到新冠重回紐約」；他表示，「川普對防疫沒有發言權，他的支持者也認為他領導防疫失敗；如果我們聽他的，那就是瘋了。」
除了攻擊紐約州防疫，川普的推文還攻擊了葛謨的主播弟弟克里斯以及他的前私人律師柯恩，「Fredo找了一個罪犯騙子做律師」；川普用義大利語蔑稱Fredo指代克里斯，律師則指柯恩，但柯恩並非克里斯的律師，而且川普把「騙子」一詞的「liar」拼錯為「lier」。
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