「扼殺紐約」川普槓葛謨、白思豪 指嚴格防疫害經濟

勞工節剛過，美國新冠肺炎死亡人數已逼近20萬人；川普總統8日早連發50多條推特，抨擊紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)、市長白思豪(Bill de Blasio)的嚴格防疫政策阻止企業重開，「摧毀了紐約市」；葛謨透過疫情說明會反擊，指川普所作所為是在「積極企圖殺死紐約市」，白思豪辦公室則表示川普「希望新冠重返紐約」。

紐約州已經度過疫情高峰，但因擔憂疫情反彈，紐約市目前仍未開放餐館堂食，引起業者不滿；川普8日早發推稱，「紐約市必須立即停止封鎖，州長和市長正在摧毀這裡！」

川普隨後繼續發數則推文，認為紐約市故意採取封鎖政策來傷害經濟，以期不利他連任，「那些民主黨人會在選舉日之後解除封鎖；這種封鎖令非常荒謬，只是為了在選舉之前傷害經濟。」

對此，葛謨8日召開記者會抨擊川普「企圖殺死(drop dead)紐約市」、「聯邦政府的所作所為是在向地方政府宣戰」；他說，「問題一直在那裡，這個總統無法解決，下個總統就得解決；如果本屆國會沒法解決，全國將陷入混亂，明年1月下屆國會將會大不相同。這就是我的觀點。」

葛謨點名川普，必須為新冠疫情擴散負全責，因為他持至3月，才對歐洲發出旅行禁令，導致新冠病毒「偷襲」紐約市。

「川普一直說這是『中國病毒』，但其實這是『歐洲病毒』，我們被『歐洲病毒』突襲，是聯邦政府的責任。」葛謨並說，國家衛生總署(NIH)和聯邦疾病防治中心(CDC)，「也沒有盡到遏制疫情的責任。」

葛謨表示，紐約市雖然已經基本戰勝疫情，但也重創了經濟和生活質量，犯罪增加，許多市民擔心紐約市會從此一蹶不振；與此同時，聯邦政府無所作為，曾是紐約人的川普，不但不支持地方政府抗疫，還在「傷口上撒鹽」，拒不批准包括第二大道地鐵、拉瓜地亞機場輕軌等一系列基礎設施建設計畫。

紐約市府發言人奈德哈特(Bill Neidhardt)則表示，川普逼迫紐約市解除防疫措施，「是希望看到新冠重回紐約」；他表示，「川普對防疫沒有發言權，他的支持者也認為他領導防疫失敗；如果我們聽他的，那就是瘋了。」