搖擺州申請缺席投票 民主黨選民爆增

至少五個月來，川普總統頻頻攻擊通訊投票「大規模舞弊」、「遭人動手腳」，而如今選務機關從民眾申請缺席投票(absentee ballots)的數量，則看出涇渭分明的政黨界線；福斯新聞網(Fox News)報導，幾個主要搖擺州都顯示，民主黨選民申請缺席投票數量激增。

長久以來，搖擺州缺席投票通常以共和黨選民占壓倒性多數，但今年搖擺州選務官員卻發現，民主黨選民申請缺席投票數量爆增，遠遠超過共和黨選民。

北卡羅來納州上4日已開始寄出2020年大選選票，給申請缺席投票的登記選民，成為全美各州當中第一個寄出選票的州；據統計，申請缺席投票的北卡登記選民當中，民主黨員人數大約是共和黨員的三倍。

密州缺席投票 共和黨更多

在攸關大選勝負的佛羅里達州，申請缺席投票的選民中，民主黨員占47.5%，共和黨員則有32%；另一個決戰州賓州的狀況也類似，申請缺席投票的民主黨選民，幾乎是共和黨選民的三倍。

在俄亥俄州中，申請缺席投票的選民中，有半數為民主黨員，共和黨員約38%；威斯康辛州申請缺席投票的選民中，兩黨支持者各半。

目前為止，密西根州是唯一共和黨選民申請缺席投票數量超過民主黨選民的搖擺州。

今日美國報與蘇福克大學(Suffolk University)日前民調顯示，56%共和黨支持者表示，將在投票日當天投票，但民主黨支持者只有26%；這項調查也發現，打算透過缺席投票或通訊投票的民主黨支持者，幾近共和黨支持者一倍。

共和黨籍前任田納西州聯邦眾議員瓦姆普(Zach Wamp)指出，川普過去這段期間不斷抹黑通訊投票，可能對共和黨選情產生負面影響，導致支持者放棄通訊投票。

瓦姆普說，川普的各種發言可能在無意之間對支持共和黨的選民造成壓抑效果，「這些選民通常立場較為保守，因此他們對於如何投票也特別小心翼翼。」