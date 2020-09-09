快訊

楊祐寧登記完婚！時間藏愛情密碼 4張絕美婚照曝光

搖擺州申請缺席投票 民主黨選民爆增

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導

至少五個月來，川普總統頻頻攻擊通訊投票「大規模舞弊」、「遭人動手腳」，而如今選務機關從民眾申請缺席投票(absentee ballots)的數量，則看出涇渭分明的政黨界線；福斯新聞網(Fox News)報導，幾個主要搖擺州都顯示，民主黨選民申請缺席投票數量激增。

長久以來，搖擺州缺席投票通常以共和黨選民占壓倒性多數，但今年搖擺州選務官員卻發現，民主黨選民申請缺席投票數量爆增，遠遠超過共和黨選民。

北卡羅來納州上4日已開始寄出2020年大選選票，給申請缺席投票的登記選民，成為全美各州當中第一個寄出選票的州；據統計，申請缺席投票的北卡登記選民當中，民主黨員人數大約是共和黨員的三倍。

密州缺席投票 共和黨更多

在攸關大選勝負的佛羅里達州，申請缺席投票的選民中，民主黨員占47.5%，共和黨員則有32%；另一個決戰州賓州的狀況也類似，申請缺席投票的民主黨選民，幾乎是共和黨選民的三倍。

在俄亥俄州中，申請缺席投票的選民中，有半數為民主黨員，共和黨員約38%；威斯康辛州申請缺席投票的選民中，兩黨支持者各半。

目前為止，密西根州是唯一共和黨選民申請缺席投票數量超過民主黨選民的搖擺州。

今日美國報與蘇福克大學(Suffolk University)日前民調顯示，56%共和黨支持者表示，將在投票日當天投票，但民主黨支持者只有26%；這項調查也發現，打算透過缺席投票或通訊投票的民主黨支持者，幾近共和黨支持者一倍。

共和黨籍前任田納西州聯邦眾議員瓦姆普(Zach Wamp)指出，川普過去這段期間不斷抹黑通訊投票，可能對共和黨選情產生負面影響，導致支持者放棄通訊投票。

瓦姆普說，川普的各種發言可能在無意之間對支持共和黨的選民造成壓抑效果，「這些選民通常立場較為保守，因此他們對於如何投票也特別小心翼翼。」

投票 共和黨 民主黨

延伸閱讀

川普造勢揶揄對手 卻疑坦承募款告急恐自掏腰包

BLM示威者「騷擾」白人 川普斥惡棍 當事人澄清

德國極右派把川普當「救世主」膜拜 成德民主最大威脅

川普考慮封殺中芯國際 拖累半導體設備製商領跌科技股

相關新聞

越濃煙闖加州火場救人 軍機駕駛：比上戰場危險

美國加州野火燎原，在乾燥風勢的助長之下，今天又有數處新火苗竄出。軍方緊急出動直升機撤離民眾，一名協助撤離的飛行員形容，火...

不甩川普制裁威脅 在陸美企僅4%願「鮭魚返鄉」

美國總統川普近日競選時又打出抗中牌，揚言制裁沒有鮭魚返鄉的美企。但最新調查顯示，多數在中國設廠的美企把他的話當耳邊風。

48小時內冰火夾擊！科羅拉多州歷經37度高溫後又降雪

美國科羅拉多州在48小時內出現破紀錄的熱浪和降雪。

川普花8億還民調落後 再砸1億元拚選戰

紐約時報報導，川普總統今年提早展開連任競選活動，但五個月後，他的財務優勢逐漸蒸發，競選團隊去年初到7月募得11億元，但已支出逾8億元，選前恐面臨資金緊縮；川普總統8日表示，若其競選團隊需要更多資金，他最高將自掏腰包1億元。

新聞透視／川普憂失軍人票 周末明顯心情差

消息人士透霑，川普總統這個勞工節長周末過得並不開心，非常明顯心神不寧，情緒低落，因為擔心「大西洋」雜誌(The Atlantic)日前的爆料報導，可能導致軍方不再挺他，進而傷害選情。

搖擺州申請缺席投票 民主黨選民爆增

至少五個月來，川普總統頻頻攻擊通訊投票「大規模舞弊」、「遭人動手腳」，而如今選務機關從民眾申請缺席投票(absentee ballots)的數量，則看出涇渭分明的政黨界線；福斯新聞網(Fox News)報導，幾個主要搖擺州都顯示，民主黨選民申請缺席投票數量激增。

「扼殺紐約」川普槓葛謨、白思豪 指嚴格防疫害經濟

勞工節剛過，美國新冠肺炎死亡人數已逼近20萬人；川普總統8日早連發50多條推特，抨擊紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)、市長白思豪(Bill de Blasio)的嚴格防疫政策阻止企業重開，「摧毀了紐約市」；葛謨透過疫情說明會反擊，指川普所作所為是在「積極企圖殺死紐約市」，白思豪辦公室則表示川普「希望新冠重返紐約」。

川粉車隊聚俄勒岡 朝BLM支持者射漆彈爆衝突

一名極右派川普粉絲8月29日在俄勒岡州波特蘭抗爭運動中遭遇槍擊死亡後，挺川團體發動車隊大遊行7日開始在波特蘭南邊小鎮俄勒岡市(Oregon City)集合，數百群眾到場。挺川陣營與反川群眾最後在俄州首府塞勒姆(Salem)爆發衝突。

羅徹斯特警局長 率高層請辭：毀我人格與尊嚴

紐約州羅徹斯特市警局長辛賴特瑞(La`Ron Singletary) 8日率局內高層請辭，聲稱批評他處理非裔男子普洛德(Daniel Prude)遭警方套頭窒息而死一案有蓄意掩蓋之嫌的人，是想摧毀他的「人格和尊嚴」；市長蘿芙莉‧瓦倫(Lovely Warren)對此表示，她並未要求辛賴特瑞辭職，但此外不多做說明。

BLM示威者「騷擾」白人 川普斥惡棍 當事人澄清

川普總統8日上午在推特抨擊本周一則熱門短視頻的示威者，視頻中一群匹茲堡示威者與一對在餐廳戶外用餐的白人夫婦對峙；川普痛批這些示威者是可恥的「惡棍」(thugs)，不過視頻當事人澄清，視頻未呈現當時全貌。

挽救選情 川普將宣布縮減駐伊拉克美軍規模

美國政府高官今天告訴記者，總統川普明天將宣布進一步縮減駐伊拉克美軍人數

選前56天轉彎！川普宣布延長佛州外海鑽油禁令

通常力挺石油業的美國總統川普，今天宣布延長佛羅里達州外海不得探鑽原油的10年禁令，藉此在11月總統大選前鞏固佛州這個兵家...

熱門新聞

特斯拉股價重挫21％ 創該股史上最大單日跌幅

參院議長訪台丟中國訂單 捷克富商挺：700萬鋼琴我來接

日本放寬台人入境限制 台灣先於陸韓澳

史上最近距離、最清晰太陽照片公開 太陽黑子真面目令人意想不到

看不順眼？傳哈利、梅根與Netflix簽約 英國民眾揚言退訂

道瓊重挫632點 科技股遭拋售、那指進入修正區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。