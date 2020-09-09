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新聞透視／川普憂失軍人票 周末明顯心情差

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
川普總統8日連跑佛州與北卡州競選。圖為他8日晚在北卡州史密斯軍諾機場機棚內舉行大規模造勢。(美聯社)
川普總統8日連跑佛州與北卡州競選。圖為他8日晚在北卡州史密斯軍諾機場機棚內舉行大規模造勢。(美聯社)

消息人士透霑，川普總統這個勞工節長周末過得並不開心，非常明顯心神不寧，情緒低落，因為擔心「大西洋」雜誌(The Atlantic)日前的爆料報導，可能導致軍方不再挺他，進而傷害選情。

「大西洋」雜誌日前引述匿名消息來源指出，川普多次私下談話詆毀為國捐軀的美軍官兵，包括使用「失敗者」、「笨蛋」等字眼，但川普數度否認。

有線電視新聞網(CNN)8日報導，川普由於憂心「大西洋」雜誌報導影響選情，在勞工節長周末期間明顯心情欠佳；兩名曾與川普交談的消息人士透露，這則報導對川普的衝擊有多大，從川普的反應就可看出，川普非常憂心從此失去軍方人士的支持。

報導指出，「大西洋」雜誌報導3日曝光之際，川普在往返賓州的飛航途中震怒不已，下令助理馬上駁斥報導內容；當時在空軍一號(Air Force One)上的川普，命令白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)到機艙後段的隨行媒體座位區，向記者們說明報導內容不是真的。

根據透露，由於川普對於「大西洋」雜誌報導內容大為光火，白宮動員一連串政府官員，3日晚間開始針對報導內容極力澄清；不過，到了周末，川普的怒氣沖沖已經轉為悶悶不樂，曾與川普交談的知情人士指出，報導當中的各種爆料指控，讓川普感到極不開心。

然而，相對平靜的長周末，到了7日卻出現一場川普要求的記者會。川普在記者會上抨擊國防部高層官員被軍火包商牽著鼻子走。

CNN報導，「大西洋」雜誌報導刊登後，沒看到大批國防部官員跳出來幫忙辯護，讓川普頗為不滿，7日的記者會便是川普不高興的表現。

白宮幕僚長梅杜斯8日上午接受媒體訪問時說，川普在記者會中的發言並非針對國防部長艾思博(Mark Esper)或參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)；不過，艾思博曾為美軍承包商雷神公司(Raytheon)負責遊說，引發外界揣測。

川普 記者會

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