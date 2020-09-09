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川普花8億還民調落後 再砸1億元拚選戰

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合8日電
川普造勢。(美聯社)
川普造勢。(美聯社)

紐約時報報導，川普總統今年提早展開連任競選活動，但五個月後，他的財務優勢逐漸蒸發，競選團隊去年初到7月募得11億元，但已支出逾8億元，選前恐面臨資金緊縮；川普總統8日表示，若其競選團隊需要更多資金，他最高將自掏腰包1億元。

彭博報導，川普與多名顧問協商後8日表示，將付出「一切代價，我們必須勝利」，「若需要更多資金，我會自掏腰包，就像上次我參加初選一樣。」

川普2016年參選時自己支付6600萬元，當時募款金額3億4000萬元。

川普競選團隊的資金為上次的兩至三倍，競選經理史特平(Bill Stepien)表示，其團隊募款打破紀錄，目前廣告會加強最先投票的州和地區。

川普連任團隊已支出逾8億元，民主黨總統候選人白登(Joseph Biden)團隊則支出約4億1400萬元；紐時訪問數十名川普競選團隊的現任與前任幕僚，並查看數千份聯邦選舉文件後發現，川普競選團隊與共和黨全國代表大會的選舉活動向來揮霍。

川普前競選總幹事帕斯卡爾(Brad Parscale)7月被換下前，把逾3億5000萬元用於募款活動；其團隊招攬許多高薪職員，在維吉尼亞州郊區打造設備齊全的團隊辦公室，處理自2019年以來因多項調查累積逾2100萬元法律帳單，並在共和黨全代會前花了逾1億元在電視廣告。

消息人士透露，帕斯卡爾有自己的車與司機，這是競選總幹事少有的待遇。

紐時指出，部分支出似乎是為了迎合川普，最揮霍也最令人疑惑的，或許是川普團隊花1100萬元買超級盃廣告，就為了和當時民主黨總統參選人彭博(Mike Bloomberg)展開廣告競賽；另一項開銷則是在華府支出逾1000萬元買廣告，此處並非秋季兵家必爭之地，卻是川普所在地。

川普團隊並未透露8月募款金額，但批評者認為，大手筆支出成效不彰，川普在關鍵州民調落後；史特平接任競選經理後，祭出一系列緊縮政策重塑選舉活動，包括調整聘雇作法、出差與廣告預算。

「我每天最重要的事情就事關注預算。」史特平不願討論團隊預算細項，但表示仍有足夠經費可贏得選戰。

白登選舉初期支出與川普懸殊，其一原因是他在疫情嚴重期控制預算深居簡出，在自家地下室線上大量募款；這些虛擬會議不到90分鐘，卻可在幾無支出的情況下募到數百萬元，川普幕僚稱川普拒絕線上募款。

川普 募款 廣告

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