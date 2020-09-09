不甩川普制裁威脅 在陸美企僅4%願「鮭魚返鄉」

美國總統川普近日競選時又打出抗中牌，揚言制裁沒有鮭魚返鄉的美企。但最新調查顯示，多數在中國設廠的美企把他的話當耳邊風。

彭博報導，根據上海美國商會9日發布調查，超過200家製造業者中，僅約4%將回美國設廠，超過75%表達無意將生產作業遷出中國。約14%指他們會將部分業務轉到其他國家，7%計畫遷冊國內或海外。

上海美國商會會長季愷文（Ker Gibbs）指出，「東南亞是最常見的目的地，絕對不是美國」。

調查同時顯示，大多數在中國的美企並未計畫削減他們在當地的職缺，超過三分之二表明維持現狀或提高員工數量，約29%受訪企業則會因新冠肺炎疫情而計畫瘦身。

不過，許多受訪美企對中美關係狀況感到更悲觀，26.9%認為貿易緊繃局勢不會有落幕的一天，相較去年足足上升10%。22.5%則預期會持續3至5年，升幅也是將近1成。

川普總統7日再度威脅在陸美企，要向拋下美國、在中國與其他國家創造就業機會的公司課徵關稅，8月頒布的「微信禁令」也將於20日生效。但季愷文指「推特、TikTok是玩具，微信則深深嵌入企業生態系統」，儘管美企希望禁令僅限於美國國內，官方卻遲遲沒有一個明確說法，讓美企擔心中國消費者會轉往非美國的競爭對手。