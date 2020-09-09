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川粉車隊聚俄勒岡 朝BLM支持者射漆彈爆衝突

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
挺川團體發動車隊大遊行7日起在波特蘭南邊小鎮俄勒岡市(Oregon City)集合，抗議一名極右派川普粉絲上月底在波特蘭抗爭運動中遭遇槍擊死亡。圖為挺川陣營與反川群眾在塞勒姆爆發衝突。(美聯社)
挺川團體發動車隊大遊行7日起在波特蘭南邊小鎮俄勒岡市(Oregon City)集合，抗議一名極右派川普粉絲上月底在波特蘭抗爭運動中遭遇槍擊死亡。圖為挺川陣營與反川群眾在塞勒姆爆發衝突。(美聯社)

一名極右派川普粉絲8月29日在俄勒岡州波特蘭抗爭運動中遭遇槍擊死亡後，挺川團體發動車隊大遊行7日開始在波特蘭南邊小鎮俄勒岡市(Oregon City)集合，數百群眾到場。挺川陣營與反川群眾最後在俄州首府塞勒姆(Salem)爆發衝突。

從7日中午時分開始，作為集合地點的俄勒岡市克拉克馬斯社區大學(Clackamas Community College)，開始出現高舉川普旗幟與陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)標誌的群眾，現場也出現支持警察的海報與標語。活動籌辦單位指出，遊行車隊從俄勒岡市出發，一路南下前塞勒姆。

極右派仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)發起，人數規模相對較小的另一批示威群眾，則直接在塞勒姆集合，展現挺川勢力大匯合。

參加右派組織挺川遊行的群眾，7日下午一度與主張「黑人的命也是命」(BLM)的少數抗議群眾發生衝擊，挺川遊行者朝著前來反示威的群眾發射漆彈。

右翼團體支持者在塞勒姆州議會階梯前拉起一面巨幅國旗，某些挺川群眾朝反示威民眾衝撞，導致數人受傷。當地警方介入維持秩序，逮捕兩名右翼組織支持者。

而在波特蘭市區裡，BLM支持者7日則在一座市立公園舉行和平抗議活動。參加這場活動的波特蘭教師薛帕德(Joanne Shepard)說，教師工會是勞工運動的其中一環，「身為工會一員，我覺得站出來表達心聲是很重要的，我們支持BLM，我們也做好準備，將共同參與體制改革」。

右翼組織「愛國祈禱者」(Patriot Prayer)支持者丹尼爾森(Aaron "Jay" Danielson)8月29日在波特蘭街頭遭人開槍射死，兇嫌雷諾爾(Michael Forest Reinoehl)3日在華盛頓州萊西(Lacey)遭到聯邦調查局(FBI)圍捕時被開槍擊斃。

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