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羅徹斯特警局長 率高層請辭：毀我人格與尊嚴

世界日報 / 編譯潘勛／綜合8日電
紐約州羅徹斯特市警局長辛賴特瑞因被指處理警察暴力事件不當，8日率局內高層辭職。(路透)
紐約州羅徹斯特市警局長辛賴特瑞因被指處理警察暴力事件不當，8日率局內高層辭職。(路透)

紐約州羅徹斯特市警局長辛賴特瑞(La`Ron Singletary) 8日率局內高層請辭，聲稱批評他處理非裔男子普洛德(Daniel Prude)遭警方套頭窒息而死一案有蓄意掩蓋之嫌的人，是想摧毀他的「人格和尊嚴」；市長蘿芙莉‧瓦倫(Lovely Warren)對此表示，她並未要求辛賴特瑞辭職，但此外不多做說明。

川普總統在搭乘「空軍一號」前往北卡羅來納州造勢集會途中，於飛機上發推特貼文，砲轟民主黨籍紐約州長葛謨及羅徹斯特市長蘿芙莉‧瓦倫(Lovely Warren)束手無策，紐約州亂七八糟；川普揚言11月3日總統選舉後就能搞定。

川普推文寫道：「紐約州羅徹斯特市警局長及大部分警員都已辭職。民主黨籍市長，當然還有葛謨州長束手無策。紐約州陷入亂七八糟，沒錢、賦稅及犯罪飆高，大家都在逃。11月3日，我們就能搞定這種狀況。」

示威者自2日起數夜抗議，指責辛賴特瑞擬以「藥物過量致死」將普洛德之死結案，是想掩蓋屬下執法不當。患有精神疾病的普洛德3月25日裸體上街，警方要求他趴下，過程中普洛德曾向警方吐口水，於是遭到套頭壓制於地約兩分鐘，直到他停止呼吸，一周後拔管去世。

與辛賴特瑞同時請辭的還有市副局長摩拉比托(Joseph Morabito)及一名隊長，另兩名高階警官也宣布辭去隊長職。

瓦倫市長與市議員舉行視訊會議時表示，辛賴特瑞局長突然宣布辭職，是因「今天我前所未見的新情資曝光」，她並未叫局長請辭，但此外她不多做說明。瓦倫在隨後的新聞簡報會上表示，雖說警局高層請辭的「時機及意味」叫人為難，但她「衷心相信我市定能熬過來。」

辛賴特瑞在聲明中說：「獲悉普洛德去世以來，我採取的舉動遭到抹黑及政治化，那些全不依事實，也非我捍衛的東西。」

紐約 川普

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