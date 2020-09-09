BLM示威者「騷擾」白人 川普斥惡棍 當事人澄清

川普總統8日上午在推特抨擊本周一則熱門短視頻的示威者，視頻中一群匹茲堡示威者與一對在餐廳戶外用餐的白人夫婦對峙；川普痛批這些示威者是可恥的「惡棍」(thugs)，不過視頻當事人澄清，視頻未呈現當時全貌。

「黑人的命也是命」(BLM)支持者5日在匹茲堡示威時，有人拍到一名示威者似乎離開示威群眾，並喝下在餐廳戶外用餐白人夫婦的飲料，另有一名示威者用擴音器朝用餐者大喊；在「臉書」分享該視頻的人表示：「我們目擊示威者隨意霸凌、騷擾和肢體攻擊只是剛好經過或安靜用餐的民眾。」

川普8日在推特指出：「BLM示威者可怕騷擾並大聲嘲諷驚嚇匹茲堡用餐長者，並從對方餐盤取走食物。這些無政府主義者不是示威者，而是(民主黨總統候選人)拜登的選民，而且拜登控制不了也隻字不提。可恥，從沒見過這種事，這群惡棍。」

川普也聲稱：「由於無用可悲的民主黨領導，這類暴行在其他民主黨城市和州持續上演」，而且民主黨正、副總統候選人「甚至不談論此事」。

拜登競選團隊一再譴責全國示威中的暴力行動，而且影片中示威者也未提到拜登。

該臉書視頻片段中喝掉用餐者飲料的示威者卡夫特(Nique Craft)告訴「匹茲堡郵報」(Pittsburgh Post-Gazette)說，該段視頻並非全貌，當天有人在BLM示威者後大喊「警察的命也是命」(Blue lives matter)；而且當天是該名用餐白人男子在批評示威者，而一旁的白人婦女邀請卡夫特來喝杯啤酒再討論。

卡夫特解釋：「我說我沒時間等妳點另一杯啤酒，我就拿妳桌上這杯。」他說每天示威都遭攻擊，挑釁逐漸升溫。目前警方正在調查該段視頻中的內容。