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挽救選情 川普將宣布縮減駐伊拉克美軍規模

中央社 / 美國總統專機空軍一號8日綜合外電報導
美國總統川普。 圖／美聯社
美國總統川普。 圖／美聯社

美國政府高官今天告訴記者，總統川普明天將宣布進一步縮減駐伊拉克美軍人數。

路透社報導，這名官員說，幾天後，川普還會宣布進一步削減駐阿富汗美軍規模。

「大西洋月刊」（The Atlantic）3日披露，川普2018年訪問法國時，取消造訪巴黎附近葬有許多第一次世界大戰陣亡美軍的艾納-馬恩美國公墓（Aisne-MarneAmerican Cemetery），還說「那裡葬的全是魯蛇（losers）」。消息傳出，引發軒然大波。

美國總統大選將於11月3日登場，川普民調落後民主黨對手拜登（Joe Biden）。川普挑在這時候宣布縮減駐伊拉克美軍人數，可能是要說服選民他將兌現承諾，終結他所稱的美國無止盡的戰爭。

目前約有5200名美軍派駐伊拉克，以對抗伊斯蘭國（Islamic State）好戰團體。

一名不願具名的美國官員上月說，美國預計將在未來幾個月，縮減駐伊拉克美軍人數約1/3。

目前駐阿富汗美軍約有8600人。川普上月接受美國新聞網站Axios訪問時說，美國打算將駐阿美軍人數降至約4000人。

美軍 川普 伊拉克

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