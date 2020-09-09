參院即將表決3,000億美元紓困案 遭諷「杯水車薪」

美國參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）8日表示，參院預計10日表決一項由共和黨提出、規模大幅縮小的新冠病毒疫情紓困法案。

幾名共和黨高級助理透露，黨內提出一項3,000億美元的新紓困方案，規模遠低於麥康諾7月主張的1兆美元。

除非出現重大進展，否則這可能是華府在11月大選前，最後一次嘗試通過第五輪疫情紓困方案。

與此同時，民主黨議員則堅持推出一項更全面的紓困案，以進一步刺激經濟並幫助抗疫。麥康諾在參議院的演講中說：「我們希望達成意見一致，尤其是兩黨合作可能的領域...隨後再針對其他議題展開磋商。」

不過，眾院議長裴洛西認為，除非政府迅速對州和地方政府實施緊急援助，否則接下來的法案將無法避免警消和醫護人員遭裁員。

民主黨議員嘲諷這項法案「杯水車薪」，認為這是吸引大眾目光的政治手段，不足以因應新冠肺炎疫情的影響。

這項新的紓困案將提供每周300美元的聯邦失業補助，比幾周前到期的每周600美元減半。麥康諾也說，這項紓困方案將設立第二輪貸款計畫，能撥款給身陷疫情風暴的小企業，及對學校和醫療必需品提供援助。