川普連任大警訊 核心鐵粉流失、投票熱情不足

美國總統大選只剩54天，川普總統的全國平均民調仍落後對手拜登7.1%。路透近日分析民調後指出，川普催出核心鐵票的能力顯然出了問題，未受大學教育的白人男性支持度不若以往。

路透指出，儘管美國境內的少數族裔人數上升，但白人仍是大選投票的主力，他們占全美人口6成、但占選民總數近75%，未受過大學教育的白人男性4年前更占全體選民的44%。

川普在2016年對戰希拉蕊·柯林頓時，在此群體的領先幅度達34%，是當年的勝選關鍵。不過，路透/益普索最新民調顯示，雖然川普在未受大學教育的白人男性支持度仍領先拜登，幅度卻從5月的21%下滑到8月的12%，承諾出門投票的比率也維持平盤。

在此同時，少數族裔與女性等傾向民主黨族群的投票興趣上升，顯示這回共和黨催票的壓力會比民主黨要大上許多。

川普相當重視未受大學教育的白人男性心聲，執政期間專注於反對移民，並對白人在種族議題上的不滿表達同情。近來他批評反種族歧視抗議者為惡棍（thugs），並稱在威斯康辛州射殺2名種族示威者的白人槍手是出於自衛。

川普競選陣營發言人吉德利（Hogan Gidley）堅持，他們的民調指川普「在全部關鍵戰場州不是拉鋸就是領先」。但各家媒體民調顯示，川普在威州、密西根、賓州、佛州與亞利桑那州都處於落後。