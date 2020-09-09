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國安危機浮現：特勤平時不聯手，戰時真能反斬首？

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兩岸通吃？獲蔡英文授勳 美前眾議員羅伊斯當騰訊說客

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
蔡英文總統2017年9月1日才頒給羅伊斯「特種大綬景星勳章」。總統府資料照片
蔡英文總統2017年9月1日才頒給羅伊斯「特種大綬景星勳章」。總統府資料照片

南華早報報導，擁有微博的中國大陸科技公司騰訊為了抵擋美國總統川普的禁令威脅，聘請了幾名說客，包括美國聯邦眾議院前外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce）。羅伊斯一向力挺台灣，三年前的9月1日，蔡英文總統才頒給羅伊斯「特種大綬景星勳章」，表彰他長期以來推動提升台美關係，並支持台灣參與國際的傑出貢獻。

共和黨籍的羅伊斯是眾院的反中大將，在擔任眾議員16年間提出多個針對中國的法案，包括2017年制裁中國軍方的法案，他也提出支持台灣防衛和國際參與的法案。

由加州選出的羅伊斯2019年決定不再競選連任。根據國會的遊說公開申報書，騰訊今年聘請羅伊斯和五名前國會助理，在美國國會進行遊說工作。

川普8月6日頒布行政命令，表示美國政府準備在美國封鎖微博，在沒有說明細節。

蔡英文2017年9月1日頒給羅伊斯「特種大綬景星勳章」，她當時表示，「特種大綬景星勳章」是要向對臺灣有重要貢獻的人，表達我們的感謝與友誼。今天頒贈此一勳章予羅伊斯主席，就是為了感謝他長期以來，一直都是臺灣最忠實，也最重要的朋友。羅伊斯主席今日獲贈這個勳章，確實當之無愧。」

蔡英文指出，自羅伊斯主席擔任外交委員會主席以來，積極協助臺灣推動許多對臺灣友好的重要法案及議題。例如美國國會去（2016）年通過「重申《臺灣關係法》與『六項保證』為臺美關係基石」的共同決議案，或是推動眾議院通過授權美國總統移轉派里級巡防艦給我國的法案等。

蔡英文 川普 國軍

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