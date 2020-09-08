不受疫情影響！美富豪財富逾93兆創紀錄 貝佐斯三連冠
富比士雜誌8日報導，亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯連3年蟬聯美國400大富豪榜榜首，但美國總統川普的排名則因旗下辦公大樓、飯店與渡假村遭到新冠肺炎疫情衝擊，從去年的275名跌至352名，淨資產從31億美元減至25億美元。
美國400大富豪榜的總體財富達到創紀錄的3.2兆美元（約新台幣93.6兆），即便疫情摧毀美國經濟並導致180多萬美國人失業，但美國富人依然過得很好。
視訊會議軟體開發商Zoom執行長袁征（Eric Yuan）則以110億美元淨資產擠入榜單，為18位新上榜者之一。
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