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不受疫情影響！美富豪財富逾93兆創紀錄　貝佐斯三連冠

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
貝佐斯（左）連三年蟬聯富比士美國富豪榜榜首，美國總統川普排名則大幅下滑。
貝佐斯（左）連三年蟬聯富比士美國富豪榜榜首，美國總統川普排名則大幅下滑。

富比士雜誌8日報導，亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯連3年蟬聯美國400大富豪榜榜首，但美國總統川普的排名則因旗下辦公大樓、飯店與渡假村遭到新冠肺炎疫情衝擊，從去年的275名跌至352名，淨資產從31億美元減至25億美元。

美國400大富豪榜的總體財富達到創紀錄的3.2兆美元（約新台幣93.6兆），即便疫情摧毀美國經濟並導致180多萬美國人失業，但美國富人依然過得很好。

視訊會議軟體開發商Zoom執行長袁征（Eric Yuan）則以110億美元淨資產擠入榜單，為18位新上榜者之一。

疫情 新冠肺炎

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