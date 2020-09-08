紐時：川普只想靠白人票勝選 否認種族偏見

數十萬人夏季上街抗議種族不平等後，川普總統近日表示，他認為真正的種族問題是美國對白人的偏見；時隔數個世紀以來，川普成為自詡白人捍衛戰士的總統。

紐約時報報導，威斯康辛州上月底發生非裔布萊克(Jacob Blake)遭員警開七槍致殘的案件，川普訪問威州後，4日下令要求聯邦政府廢除種族敏感訓練，指其「分裂及反美宣傳」。

川普上周末在推特上發布多篇貼文，宣揚自己廢除種敏感訓練的作為，「不能讓這種病態繼續，請通報任何跡象，這樣我們才能迅速消滅它！」

數個世代以來，幾乎沒有在位總統如此明目張膽，宣稱自己為美國白人。

川普連任陣營試圖利用上月共和黨全國代表大會，邀請非裔與西語裔的支持者來強調川普並非種族主義者，但川普本人卻逐漸讓白人支持者的牢騷成為競選主軸。

種族向來是川普競選的工具之一，他在明尼蘇達州白人警察以膝蓋壓制非裔佛洛伊德(George Floyd)致死案引起全國暴動後，一味袒護警察，譴責示威變調引發的暴力和打砸搶行徑。

川普批評全國運動汽車競賽協會(NASCAR)禁止邦聯旗，並稱「黑人的命也是命」(Black lives matter)是「仇恨的象徵」，矢言把無法平息騷亂城市的聯邦預算刪除。

紐時指出，川普這麼做是為了拉攏部分白人選民；這些人認為，媒體和政治菁英視川普支持者為天生的種族歧視者。

川普屢次否認美國存在系統性的種族偏見，忽略警察對非裔的暴力，甚至說那只是少數的害群之馬。

「川普是最極端的，他曾做過逾越我們所見的任何事。」全國有色人種權益促進會法律辯護與教育基金會(NAACP LDF)主席謝莉林‧伊菲爾(Sherrilyn Ifill)說：「操弄種族主義是危險的遊戲，充滿危險且暴力潛伏。」