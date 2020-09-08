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川普瞄準賀錦麗 貼「極左」標籤 把拜登比做「無助傀儡」

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合7日電
川普競選團隊將賀錦麗形塑為極端左派及對勞工階級選民的嚴重威脅，希望翻轉內陸「鐵鏽帶」選民的支持。圖為賀錦麗7日在明爾瓦基拜票。(美聯社)
川普競選團隊將賀錦麗形塑為極端左派及對勞工階級選民的嚴重威脅，希望翻轉內陸「鐵鏽帶」選民的支持。圖為賀錦麗7日在明爾瓦基拜票。(美聯社)

川普總統向來很會奚落對手，從實境節目「誰是接班人」(The Apprentice)到白宮皆然，如今川普及其競選團隊將炮口鎖定民主黨總候選人拜登及其副手賀錦麗(Kamala Harris)，並強化兩人間激進與溫和的不協調與矛盾處，藉此吸引搖擺選民。

政治新聞網站Politico報導，川普及他的盟友將賀錦麗形塑為對勞工階級選民的嚴重威脅，希望翻轉內陸「鐵鏽帶」(Rust Belt)選民的支持。

共和黨團隊利用民主黨初選辯論的影片，搜尋得以對付白登及賀錦麗的素材；川普陣營打算將賀錦麗塑造為倡議極端左派，且與拜登式溫和派相左的人物，盼藉此吸引搖擺選民。

川普陣營副全國發言人柯特妮‧帕雷拉(Courtney Parella)說：「賀錦麗是加州自由派，自詡為激進的民主黨人，她支持綠色新政(Green New Deal)、社會化醫藥、增稅和納稅錢贊助的墮胎。」

部分攻擊因為明顯錯誤或誇大而被忽略，但將賀錦麗視為社會主義同情者和進步派堅定分子，成為川普陣營的新策略；至於拜登，川普陣營則將他比作受激進左派操控的「無助傀儡」(helpless puppet)。

不過，川普的輪番推文和綽號攻擊，並未反映在選民支持率上。

聚焦攻擊賀錦麗凸顯川普陣營的挑戰，川普團隊屢次譴責拜登倡議激進社會與經濟政策以討好左翼革命分子，這可能更難說服選民，他與賀錦麗不同意黨的方針，及其政府未來可能落實的政策。

川普前競選團隊官員說：「你不能花整個夏天告訴選民，要擔心拜登當選，因為他是社會主義分子，突然又說『賀錦麗才是真正的社會主義者，且她將在拜登勝選後主導大局』。」

川普陣營消息人士透露，團隊未來幾周將以不矛盾的訊息定義賀錦麗，聚焦墮胎和健保。

研究美國副總統的專家哥德斯坦(Joel Goldstein)表示，「選民通常在意總統候選人及他們的立場，只要副總統可以施行，副總統的意見通常不會成為焦點議題。」

川普 賀錦麗 民主黨

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