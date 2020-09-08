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川普說要大幅削弱美中經濟關係 考慮脫鉤終結對中依賴
美國總統川普表示，他打算限制美中經濟關係，揚言要懲罰創造海外就業機會的美國公司，並禁止在中國大陸做生意的美國公司爭取聯邦合約，以此凸顯自己和競選對手拜登不同。
川普周一在白宮記者會上，對民主黨總統候選人拜登大加指責，一面表示，「我們將在美國生產關鍵的製成品，我們將設立「美國製造」稅收優惠政策，把就業機會帶回美國，我們將對拋棄美國去中國和其他國家創造就業的公司徵收關稅。」
川普談到美國企業時表示，「如果他們不在美國生產，就讓他們為了在其他地方生產並運到美國而繳納巨額稅款」，「我們將禁止把業務外包給中國的公司簽訂聯邦合同，我們將追究中國任由病毒傳播到世界各地的責任。」
川普最近考慮了讓美國經濟與中國「脫鉤」的想法，這是美國對中鷹派的夢想。
川普說：「無論是脫鉤還是像我已經做的那樣對中國徵收高額關稅，我們都將結束對中國的依賴，因為我們不能依靠中國，而且我不希望他們像當下這樣建軍，他們在用我們的錢來建軍。」
他沒有透露何時實施這些政策，但表示這將是他連任任內的施政重點。
「如果拜登獲勝，就意味中國獲勝，因為這個國家將屬於中國，」川普說：「這是我們歷史上最重要的選舉，目前，是我們歷史上最重要的選舉。在我的領導下，我們將使美國成為世界製造業超級強國，我們將一次永遠地結束對中國的依賴。」
川普試圖讓中國成為選舉年的議題。他將拜登描繪成對北京方面卑躬屈膝，將美國爆發新冠疫情歸咎於中國。民調顯示，民眾對他處理疫情的表現普遍不滿。
拜登此前曾反駁說，川普為了確保1月達成「第一階段」協議而對中國立場軟弱，只有在疫情失控後才變得立場強硬。
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