阻礙連任之路？川普任內就業數據史上最糟

美國8月就業報告意外強勁，但據統計川普將成為二戰以來任內就業數據最糟的美國總統，在大選即將到來之際，這個事實恐怕讓川普不開心。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，儘管8月就業報告顯示非農業就業人口新增137.1萬人，帶動失業率降至8.4%，但美國政府數據顯示，自川普2017年1月上任以來，美國共減少470萬個工作機會。

近80年來，在上任至下一個選舉日間也寫下工作流失紀錄的總統，只有小布希第一任期間，原因是網際網路泡沫，引發經濟衰退後的「失業型復甦」（jobless recovery）。但小布希至2004年投票日前，任內僅減少60.5萬個工作機會，跟川普同期的數字相比，根本微不足道。

確實，川普任內之所以出現如此大量的工作流失，主要得歸咎於百年來最嚴重的新冠肺炎疫情爆發，促使美國政府猝然下達封鎖令。

然而，不少人卻也質疑，川普政府對此疫情的處理方式，是否該為使經濟受創更重而負起責任，因為若白宮當初更積極防疫，結果可能會沒那麼嚴重。儘管上百萬人近幾個月已陸續回到工作崗位，但最新數據顯示失業人數仍超過1,360萬人。

在選舉日前，美國勞工部只會再發布一次就業報告，即9月就業報告，且本周就開始統計這份報告的數據。就算國會立即通過另一套防疫經濟刺激方案，仍無法抵銷川普任期內流失的所有就業機會。

不過，這未必代表川普也會加入失業大軍的行列。

AGF投資公司的美國政策首席策略師瓦列爾（Greg Valliere）表示，經濟走勢比這些原始數據重要得多。對川普而言，這可能是個好消息，因為在過去四個月內，今年稍早被暫時解僱的1,060萬人，已回到工作崗位。

唯一一個也在大選前寫下美國工作流失紀錄的小布希，2004年依然順利連任美國總統。2004年1至9月間，美國增加了150萬個就業機會，為他提供一臂之力。

相反的，任內總體就業表現良好的美國總統，也會因選前的工作流失而中箭落馬。卡特（Jimmy Carter）從上任至1980年9月間，創造了950萬個工作機會，相較就職時大增近12%。但在1980年3月至9月間，企業裁汰近80萬人，失業人數因而攀升。又加上高通膨以及伊朗人質危機，卡特最後還是敗選。

穆迪分析首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）表示，就業復甦似乎有開始放緩的跡象，因為許多較容易恢復的工作都已恢復。據美國勞工部，美國8月非農就業人數僅新增137.1萬人，少於7月的173.4萬人。

詹迪也提到，航空業又要開始裁員，地方與州政府的預算也快要用罄，傷害仍在累積。

對於川普連任的機會，詹迪認為，人們還沒打定主意，這就是8月和9月就業報告之所以重要的原因。