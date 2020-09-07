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自認拉拔張菲兄弟 恆述「要弟弟財產的一成不為過」

重金打廣告 上中西部州成川普與拜登關鍵戰場

世界日報 / 編譯郭宣含╱綜合6日電
威斯康辛州成為2020大選關鍵州，兩黨都在爭取。圖為在威州基諾沙市居民立下支持白登的招牌。美聯社
威斯康辛州成為2020大選關鍵州，兩黨都在爭取。圖為在威州基諾沙市居民立下支持白登的招牌。美聯社

許多民主黨人在共和黨全國代表大會結束後，開始擔心民主黨總統候選人拜登的選情；川普總統強調「法律與秩序」，再加上許多城市示威的暴力畫面，已開始威脅拜登的支持度，尤其是中西部的白人選民。

拜登已重新調整競選團隊方向，他上周在賓州匹茲堡發表強而有力的反川普演講；他重申反對暴力與搶劫，並再次說明團隊首要之務是讓美國人免於都市衝突、新冠疫情與經濟動盪。

拜登已把重點轉向民主黨近50年沒輸過的明尼蘇達州，同時放眼威斯康辛州和密西根州；另也在密西根州、賓州和威州投放廣告，這三州在2016年為川普鞏固總統之位。

川普則在視察威州基諾沙(Kenosha)時宣布，他已和大十聯盟主席沃倫(Kevin Warren)就秋季展開大學足球季一事討論。

兩名候選人種種舉動凸顯，上中西部將成為2020年總統選舉最重要的戰場；兩人砸重金播放電視廣告，中西部郊區和鄉村均可見雙方標語。

密西根州民主黨眾議員萊文(Andy Levin)感覺到迫切性，他說：「拜登11月2日當天不用在這裡，但我需要他在這裡露過面，我要趁所有不在籍選票投出前盡早為他拉票。」

賓州前州長兼拜登友人蘭德爾(Ed Rendell)也伸出援手，他擔心拜登反應過於平淡，「共和黨全代會後氣氛變緊張，但匹茲堡演講後好上許多。但這不能是一次性訊息，他必須一再重申。」

拜登原擬在勞工節後加速選舉活動，但他的團隊急於讓拜登走到中西部。拜登競選團隊一名匿名人員表示：「我們並不慌張，但我們意識到會有場鬥爭，共和黨全代會後，現在我們知道他們的劇本了。」

川普競選團隊顧問日前在得知拜登開始投入資源鞏固民主黨票倉時難掩喜色，競選經理史特平(Bill Stepien)表示：「他在防衛，這就像我們團隊出訪國內最紅的州；這表示總統改變政治地圖，也顯示拜登與民主黨在中西部的激進政策無法像以往一樣奏效。」

川普團隊已在明尼蘇達州投入大筆競選資金；同時共和黨人也不斷傳達「法律與秩序」的訊息以招攬選票。

民主黨 川普 共和黨 拜登

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