新書周二上市 前律師柯恩：川普種族歧視 極厭惡歐巴馬

川普總統前私人律師柯恩(Michael Cohen)的新書「不忠不義」(Disloyal)預計8日上市，華盛頓郵報搶先取得全書透露，柯恩在書中指稱，川普為人苛刻，更有嚴重種族歧視，極度厭惡前總統歐巴馬；書中更指稱川普與俄羅斯總統普亭勾搭，企圖操作總統大選的內幕。

白發言人凱莉‧麥肯內尼(Kayleigh McEnany)反駁柯恩的新書內容。她表示柯恩只為利用「謊言」來謀利；她說：「柯恩是一位無恥的重刑犯，更是向國會撒謊，資格被取消的律師。」

據報導，柯恩在書中指，川普認為歐巴馬當年能進哈佛法學院就讀，是拜「平權法」保障名額之賜，非並靠真本領。川普甚曾雇用非裔替身飾演歐巴馬，在「學徒」橋段中，刻意拍攝藐視歐巴馬的短片，「開除歐巴馬」。

四年前大選時，川普在私下稱少數族裔「不是我們的人」、「我才不會讓西語裔的投票」；「就像那些黑人，他們就是太笨了才不投我。」

此外書中並指，川普其實一點也不在意中西部最力挺他的勞動階級白人，對女性更是輕蔑無禮。當柯恩當時15歲的女兒上完網球課，他甚至說：「看看那翹臀，我超愛的。」他更被爆料曾在白宮強吻女性。柯恩在書中稱，自認支持川普的人認為，川普與艷星上床一事「很酷」。

「他心中完全沒有愛國與叛國的概念。」柯恩寫道，「他只想利用選戰賺錢。」柯恩稱川普為「作弊、說謊的騙子；霸凌者、種族主義者和掠奪者」；而且他會「不計一切代價，保住自己的權力」。

川普打從心裡欣賞普亭；因為他認為普亭與他自己經營川普集團一樣，「有能力將俄羅斯當成私人企業來掌控」。但兩人會在選舉上勾搭在一塊，出自他得知普亭極度討厭支持2011年俄國反普亭示威的民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)；書中稱川普了解到雙方合作，便有機會借力贏得大選。

柯恩寫道：「雙方因打擊柯林頓具備共同利益而共謀，包括干預選舉，而這一點也不會讓川普感到良心不安。」

川普頻頻與普亭交好的另一個原因，就是希望讓川普大廈進駐俄羅斯。他期望在俄國著名的紅場，蓋起120層樓高的大廈，其中30層為五星級的川普飯店，還有以伊凡卡為名的三溫暖和高級餐廳；另外230間高級公寓，提供俄羅斯權貴政客和領袖等。而大廈的頂層公寓，更將免費提供普亭居住，「藉此討好他」。

柯恩以被川普「指派的惡棍」形容自己的處境，他說：「這些資訊夠你們判斷，11月要投給誰了。」