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漸滲入主流…多州議會候選人 涉支持「匿名者Q」
涉及陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)的多位候選人將參選今年州議會選舉，恐讓這個陰謀論運動蔚為風潮。
美聯社報導，部分候選人分享「匿名者Q」的謎因(meme)並與這些陰謀論帳號熱烈互動。
「匿名者Q」以沒有根據的信仰為中心，相信川普總統推動祕密活動，對抗敵人「深層政府」和幼童性交易的販賣人口集團；
另有些人則以不確定是否相信這番理論，或只是想藉此引起關注的方式，與「匿名者Q」相關帳號來往互動。
與「匿名者Q」相關的州議會候選人只占11月州議會選舉的少數，許多人的勝選機率不高。但在亞利桑納州、明尼蘇達州與威斯康辛州的候選人則角逐競爭激烈的選區，包括代表共和黨角逐威州州議會的阿姆斯壯(Dave Armstrong)。
阿姆斯壯並未以「匿名者Q」粉絲自居，但他曾按讚和轉推「匿名者Q」支持者的視頻；他告訴美聯社說，他認為「匿名者Q」的核心陰謀可信，但並非全部都是。
「我不知道我們能否回答這些疑問，也無法證明」；阿姆斯壯說：「『匿名者Q』最大的特性就是無法佐證。」
阿姆斯壯的民主黨對手艾倫森(John Ellenson)說，阿姆斯壯若當選則很「危險」，因為他「操弄陰謀而非事實」。
「匿名者Q」已逐漸滲入主流政治領域，且在「匿名者Q」支持者瑪潔瑞‧泰勒‧葛林(Marjorie Taylor Greene)8月中在喬治亞州初選勝出，代表共和黨角逐喬州重要的第14選區聯邦眾議員後引起關注，可能勝選進入國會。
葛林贏得初選後，川普更讚她為「共和黨明日之星」，並邀請她出席上月底在白宮舉行的共和黨全代會。
川普表示，他對「匿名者Q」所知甚少，但常為其支持者說好話，潘斯副總統則不理會「匿名者Q」。
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