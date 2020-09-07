曝他貶損陣亡官兵 月刊總編輯：還有川普更多爆料
大西洋月刊(The Atlantic)日前披露，川普總統多次私下談話詆毀為國捐軀的各級官兵，包括使用「失敗者」(loser)、「笨蛋」(sucker)等字眼，雖然川普與支持者過去兩天全力否認此報導，但月刊總編輯高德柏格(Jeffrey Goldberg)6日警告說，這些爆料消息「只是開始」，未來幾天會釋出更多足以佐證的進一步訊息。
大西洋月刊報導當中引用「不具名」消息人士，高德柏格6日對有線電視新聞網(CNN)指出，讓採訪對象匿名受訪是有用意的，接下來幾天也將有足以佐證川普曾做過不當發言的進一步消息曝光。
高德柏格說，目前的大環境氣氛是，總統不斷使用各種手段恫嚇新聞媒體以及提供消息給媒體的人，因此選擇讓消息人士匿名受訪。他說：「對我來說，接受訪問的對象通通都是有名有姓的。」
除了川普親上火線駁斥大西洋月刊報導之外，不少白宮幕僚與內閣成員紛紛為川普辯解。
退伍軍人事務部部長威基(Robert Wilkie)6日接受CNN訪問時則說，報導當中的描述，與他親身了解的川普並不相符。
威基說，川普對於振興退伍軍人事務出力甚多，「如果我以為傳言是真的，我當然會有被冒犯的感受。」
川普並6日在推特發文抨擊蘋果共同創辦人喬布斯(Steve Jobs)的遺孀蘿琳‧喬布斯(Laurene Powell Jobs)。
蘿琳‧喬布斯擁有大西洋月刊多數持股。她是慈善家，身價估計達202億至333億元之間，排名全球最富有女性第六名，
川普在推文寫道：「喬布斯若地下有知，恐怕會不高興，因為他的遺孀把他身後留下的錢給浪費掉了，投入快要倒閉的激進左派雜誌，主事者高德柏格還是個騙子，散布假新聞跟仇恨。」
他在推文中呼籲民眾：「打電話給她，寫信給她，讓她知道你的感受！」
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