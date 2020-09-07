民調：多數民眾認為川普辯論將贏拜登

共和、民主兩黨全代會都已結束，川普總統並未因全代會而聲勢超趕民主黨對手拜登，他是否能在接下來擬定的三場候選人辯論會上彌補過來？據最新民調指出，大部分受訪者認為川普口舌之爭會贏；而拜登繼續他近幾個月惜言如金的作風，6日只去教堂做禮拜，並不接受記者團提問。

川普與拜登雙方陣營已同意9月29日(周二)於俄亥俄州克里夫蘭市舉行2020年大選第一場總統政見辯論會。第二場是10月15日，第三場辯論是10月22日在田納西州那許維爾市。大選投票日是11月3日。副總統候選人潘斯與賀錦麗之間只有一場辯論，是10月7日在猶他州鹽湖城市舉行。

「今日美國報」(USA TODAY)6日報導，據該報與蘇福克大學(Suffolk University)聯合民調指出，受訪者當中，47%認為川普在辯論會上會贏，相形認為拜登口才更為便給的只有41%。

話雖如此，至少看過幾場兩黨全代會轉播的受訪者之中，只有33%表示，全代會叫他們更可能支持川普，而37%則較不會投給現任總統。

無黨派受訪者認為川普辯論上較可能贏過拜登的比例為47%對37%，差距達10個百分點。喬治亞州漢普頓38歲民眾薩菲(Curtis Saffi)更認為，川普會在3場辯論會全面碾壓拜登。薩菲表示，自己打算票投拜登，而且他認為副總統候選人辯論會結果則完全不同，民主黨的賀錦麗會打得現任副總統潘斯遍體鱗傷。

民主黨方面，79%預測拜登會在辯論會上勝出，共和黨受訪者87%相信川普會贏。

印第安納州川普支持者布若克曼(David Brockman)表示，兩位總統候選人辯論會將出現一面倒的狀況。

新澤西州民主黨員達娜‧卡本奈爾(Dana Carbonell)則認為，若拜登能「就政績而論川普，而且做得很好」，那他會贏；她另認為，川普會「繼續撒他漏洞百出的謊言。」

很多選民對丕優研究中心(Pew Research Center)表示，長期以來總統辯論會有助於他們決定投票給誰，但是2016年有投票的選民指出，辯論會舉辦期間或結束後不久，馬上決定心意投給哪位候選人者，只有10%。大約三分之二選民表示，大約在兩黨全代會甚至更早之前，便已決定要投給誰。

而在兩黨全國代表大會結束後幾天，今日美國報與蘇福克大學聯合民調結果顯示，拜登的全國支持率以50%比43%，勝過川普。