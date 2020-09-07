賀錦麗批川普：美國兩套司法系統 一套給白人 一套給非裔

民主黨副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)接受6日播出的美國有線電視新聞網(CNN)新聞談話節目「國情咨文」(State of the Union)專訪時說，美國確實存有兩套司法系統，一套給白人美國人，另一套則給非洲裔美國人。至於川普總統與司法部長巴維理(William Barr)雙雙否認美國存在著體制內的種族歧視，她則反批：「他們完全活在另一種真相當中。」

賀錦麗受訪中也說，外國勢力介入、川普抨擊選舉制度、選民行使投票權遭受各種打壓等因素，恐將導致她與民主黨候選人白登(Joe Biden)在今年11月的大選當中，與白宮失之交臂。

身為民主黨加州聯邦參議員賀錦麗在訪問中說：「我是個注重實際的人，白登也是個注重實際的人。」

賀錦麗在專訪中強烈反駁川普總統與潘斯副總統日前所說「美國並沒有制度性的種族歧視」(systemic racism)。她說，「我們(美國)的確是有兩套司法系統」，一套給黑人，一套給白人。

賀錦麗表示，「絕大多數對此問題稍有關心的人都不會否認一個事實，在執行法律上，的確有種族上的不平等，而且這個(司法)系統也與種族歧視離不了關係」。

她表示，「否認這個事實，對誰都沒有好處，我們必須誠實的面對此事實。有些人會認為這種(種族)對話很困難，但對真正的領袖而言，這種對話並不困難。」而賀錦麗則認為「在此種族正義上，川普並非真正領袖。」

今年大選在美國歷史上將首開多項先例。首先，一個多世紀以來，美國將第一次在疫情的間舉行大選，導致通訊投票數量爆增，而川普多次在沒有證據情況下，一口咬定通訊投票舞弊叢生。受到日前法院判決影響，對於民主、共和兩黨來說，今年也是數十年來頭一次能夠密切監票。

另外，美國情報單位掌握訊息證實，俄羅斯繼2016年大選之後，今年再度在美國大量製造社會動亂，企圖干預選舉。

賀錦麗說，大環境充滿種種變數，非常可能影響選舉結果。她表示，典型的選民壓制( voter suppression)層出不窮，2016年外國勢力介入的前例再度上演，「我們的總統除了企圖說服美國民眾不要相信選舉制度的公平公正，還想破壞民眾的觀念，讓選民以為選票將無法納入計票。」

她說：「所有因素正在交互影響當中。」

在訪問中，賀錦麗被問到是否認為外國勢力干預會導致她與白登最後敗北，她回答：「理論上來看，當然是的。」她表示，相信2020年大選絕對會有外國勢力介入，「俄羅斯則肯定跑在前面」。

賀錦麗說，最高法院2013年的判例當中，廢除了「投票權利法」(Voting Rights Act)

某些條款，導致某些州因此通過州法，讓少數族裔參與投票的機會受到限制。她表示，如果她與白登勝選，將把修改這項法案列為優先要項。

談到川普樂觀表示新冠病毒疫苗很快將會上市，賀錦麗受訪時說，並不會相信川普的話。她說：「我會相信公共衛生專家與科學家的專業建議，而不是聽川普的。」

威斯康辛州基諾沙(Kenosha)男子布萊克(Jacob Blake)被白人警察從背後連開七槍，事發後賀錦麗曾說開槍員警應移送法辦。但曾任加州檢察長的她6日在訪問中說，當時對於此案尚未掌握充分資訊，她認為是否起訴員警應由威州檢察官自行裁量。

她表示，每個人都有權利擁有正當法律程序(due process)，警察也不例外，「我贊同這個理念，也予以支持。」

她說：「顯然的，我並不是這起案件的檢察官。處理此案的檢察官必須根據所有證據做決定。」