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波特蘭暴力示威101天 川普批：病態

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合6日電
俄勒岡州波特蘭市「黑人命也是命」組織成員6日晚進入第101天的抗爭，與警方發生衝突，向維安的警方投擲火球。 美聯社
俄勒岡州波特蘭市「黑人命也是命」組織成員6日晚進入第101天的抗爭，與警方發生衝突，向維安的警方投擲火球。 美聯社

俄勒岡州波特蘭市(Portland)反種族主義與警察暴力示威活動於6日進入第101天，5日晚間示威者向警察投擲石塊和燃燒彈，警方則使用催淚瓦斯進行驅散；警方表示，至少有兩人受傷，超過50人被捕；川普總統則於6日在推特(Twitter)上痛批：「這就是民主黨人發動的『和平抗爭』；真病態！」

當地電視台KOIN報導，數百人在東南史塔克街(Southeast Stark Street)發動遊行，邁向「東波特蘭社區警務中心」(East Portland Community Policing Center)，並在當地遇上警員隊伍。

警方在聲明中指出：「這群人的意圖顯然不是發動和平示威；因此我們如此部署員警，以阻止遊行群眾抵達東區(East Precinct)」；雙方僵持一陣後，有人「對員警投擲多枚燃燒彈」。

警方說，該市東南史塔克街上的示威者「行為激烈且暴力」；有一名社區成員被其中一枚燃燒彈波及而送醫，還有一位警官被煙火擊中，導致手部受傷。

警方也轉推「紐約時報」(NYT)一名記者分享的影片，捕捉到有人投擲燃燒彈，以及一名示威者腿部著火逃竄的畫面。

當地媒體估計當時有約400人聚集；警方表示，員警使用催淚瓦斯以及其他控制方式，試圖驅散群眾。

警方也使用喇叭告知群眾，示威活動已遭警方宣告為暴動，現場所有人都應立即離開。

警方表示，至少有一人手持彈弓投擲不明物體；至少有兩名被捕者身穿防彈衣。

川普總統在推特嘲諷波特蘭示威者，並轉傳一段影片，畫面中一名社運人士持有燃燒瓶(Molotov cocktail)卻不小心引火上身，迫不及待地試圖將褲子上的火苗撲滅。

支持警方的分子與反種族主義示威者5日也在肯塔基州路易維爾市(Louisville)肯塔基大賽馬(Kentucky Derby)活動前發生衝突，有員警使用催淚瓦斯驅散群眾。

俄勒岡州波特蘭市「黑人命也是命」組織成員6日晚進入第101天的抗爭，與警方發生激烈衝突。圖為抗議者向警方叫罵。 美聯社
俄勒岡州波特蘭市「黑人命也是命」組織成員6日晚進入第101天的抗爭，與警方發生激烈衝突。圖為抗議者向警方叫罵。 美聯社

警察 川普 紐約時報

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