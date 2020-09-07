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在紐約砸店鋪 8人被捕 包括20歲富家女

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合6日電
紐約市電視台播出4日晚在曼哈頓下城商業區打砸分子的錄像。紐約警方逮捕涉案八名男女，其中包括20歲大學生、富家女Clara Kraebber。 圖／取自視頻、臉書
紐約市電視台播出4日晚在曼哈頓下城商業區打砸分子的錄像。紐約警方逮捕涉案八名男女，其中包括20歲大學生、富家女Clara Kraebber。 圖／取自視頻、臉書

紐約市曼哈頓的熨斗區(Flatiron District)4日晚發生暴動，八名非裔維權組織「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)的示威者們因大舉破壞街頭店鋪被捕，造成當地業者高達10萬元的損失，其中一名被捕人士為20歲的富家女。

被捕嫌犯一共五男三女，他們自稱是為日前因遭白人警察套頭疑似引發窒息死亡的紐約州羅徹斯特(Rochester)非裔男子普洛德(Daniel Prude)伸張正義；八人被以製造暴動等罪名起訴，其中幾人還有非法持有槍械及搶劫武器。

警方指稱受害店家有八處，包括當地星巴克(Starbucks)、銀行和連鎖藥妝店Duane Reade等，除了窗戶被砸破，門面也被破壞且畫滿塗鴉，損失估計10萬元。

該名被捕的富家女名為卡拉‧克雷博(Clara Kraebber)，父親是哥倫比亞大學(Columbia University)精神科教授，母親則是在曼哈頓一間頂尖建築辦公室任職的建築師。

克雷博一家人於2016年在上東城(Upper East Side)購入一間價值180萬元的公寓，另外在康乃狄克州也有一棟獨棟別墅，內部還設有四個壁爐。

一名執法人員表示：「我很好奇，她富裕的家庭知道女兒做的事後是怎麼想的？如果換做是他們在上東城的房子也被塗鴉呢？這個孩子是在如此富裕的環境下長大，她才真的是『白人特權』的代表，非常偽善。」

煽動暴動的組織自稱為「新非裔黑豹黨」(New Afrikan Black Panther Party)，以及「革命廢奴運動」(Revolutionary Abolitionist Movement)。

據警方表示，暴動始於富利廣場(Foley Square)，殃及麥迪遜大道(Madison Avenue)和第25街，示威者在現場縱火並塗鴉寫下「廢奴」(Abolition)等字。

一名店家遭破壞的員工梁傑森(Jason Liang，音譯)憤慨地說：「這真的很讓人沮喪，你們有權力做任何你們想做的事，但為什麼要破壞別人的東西？」

富家女Clara Kraebber。 圖／取自臉書
富家女Clara Kraebber。 圖／取自臉書

紐約 警察 搶劫 縱火 人權 種族歧視

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