川普批賈伯斯遺孀「浪費錢」她的雜誌曝川普譏陣亡將士

美國有線電視新聞聞（CNN）報導，美國總統川普攻擊蘋果公司創辦人賈伯斯的遺孀、億萬富翁慈善家Laurene Powell Jobs浪費賈伯斯留給她的錢，因為她擁有大部分股權的《大西洋月刊》，上周刊出不利於川普的報導。

川普周日（6日）上午推文說，「賈伯斯不會高興，他老婆把他留給她的錢，浪費在一份失敗的激進左翼雜誌上，該雜誌由一個騙子（高德柏格）經營，傳播假新聞和仇恨。打電話給她、寫信給她，讓她知道你的感受！！！」

川普的推文連結保守派人士Charlie Kirk的推文，他稱Laurene Powell Jobs捐款給拜登2020年競選活動。

上周四（3日），《大西洋月刊》刊出一份由總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）撰寫的報導，引述四個匿名消息來源說，川普把戰役中陣亡的美軍叫做「魯蛇」和「蠢蛋」。《大西洋月刊》也報導，川普要求不要讓受傷美軍參加閱兵。此事在美國掀起軒然大波，川普斥為假新聞，但福斯新聞網國安問題記者格里芬（Jennifer Griffin）在推特上證實報導內容，CNN也證實《大西洋月刊》報導的部分面向。

Laurene Powell Jobs的淨值多寡說法不一，彭博資訊估為333億美元，富比士雜誌說是202億美元，CNN說她是全球排名第六的女富豪。她曾表示，不會把錢留給小孩。

她在賈伯斯2011年過世時，繼承數十億美元的蘋果和迪士尼股票，後來成立社會變革組織The Emerson Collective，聚焦教育、移民改革、環保、媒體和新聞，以及衛生。2017年，The Emerson Collective買進《大西洋月刊》的多數股權，在新媒體Axios也有持股。