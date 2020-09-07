川普在巴黎拒向美軍烈士致敬 卻把大使官邸藝術品打包回家

美國總統川普原定2018年11月一次大戰停戰100周年時前往法國美軍公墓致敬，然因氣候不佳取消行程。彭博資訊報導，川普趁六小時的空檔，打包了幾件美國駐巴黎大使官邸的藝術品返回白宮。

知情人士指出，川普很欣賞大使官邸的幾件藝術品並一時興起將它們帶上了空軍一號，這些藝術品包括自畫像、半身像、一套銀色小雕像等。

大西洋雜誌（Atlantic）3日爆料，川普取消此行的真正原因並非天候因素，而是川普貶低埋葬在美軍公墓的烈士，稱他們為「魯蛇」而拒絕前往致敬。川普離開大使官邸帶走藝術品之事從來未被報導。

報導指出，川普當時下榻美國駐巴黎大使官邸龐塔爾巴酒店（Hotel de Pontalba），該飯店位於巴黎第八區，建於1842年，它曾是美國務院「大使館藝術」文化外交計畫旗艦，並開放給民眾參觀。

根據白宮發布反駁大西洋雜誌報導的聲明指出，總統計畫訪問貝洛林苑（Belleau Wood）墓園取消原因是因雨勢太大造成直升機無法行動。兩名知情人士指出，美國特勤局當時排除了約90公里的車程，這讓川普在大使官邸有額外六小時的空閒時間。

隔天，川普挑了班傑明．富蘭克林（Benjamin Franklin）半身像、畫像和一組希臘神話人物的雕像，堅持將這些藝術品帶回白宮。

知情人士指出，當時的大使麥克爾（Jamie McCourt）感到震驚但沒有反對。川普後來調侃說，大使將在「六年後」、他潛在第二任期結束時，拿回藝術品。