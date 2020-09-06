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15歲少年睡覺到一半行動電源突爆炸 皮膚二度灼傷床具化成灰
睡覺睡到一半行動電源突然爆炸，皮膚瞬間被炸傷剝落！日前美國一名少年凌晨睡覺時突然感覺背上有異味，並且感到疼痛，下一秒才發現自己的床著火了，原來罪魁禍首是自己在網路上買的行動電源，這一爆炸導致少年皮膚遭受二度灼傷，就連床罩和枕頭也都化為灰燼。
根據《 太陽報 》報導，一名來自美國加州的15歲少年柯爾頓（Colton Pingree），日前將行動電源放在床旁邊，不料半夜大約2時30分左右行動電源卻突然爆炸，柯爾頓從床上摔下，背部和手臂的皮膚都不幸被炸傷，甚至當場脫皮融化，景象相當驚險。
柯爾頓表示，他花了10美金（約新台幣294元）在網上買了兩個行動電源，爆炸之後他立刻將行動電源扔到地板，當時枕頭和床罩都在著火，這時他趕緊拿起床邊的水瓶鑽小洞滅火，並將行動電源丟進馬桶內，防止它再度爆炸，接著呼叫父親前來幫忙。
父親也提到，柯爾頓半夜把他叫醒，驚慌失措的說「我已經把火撲滅了」。隔天一早，柯爾頓到醫院接受治療，醫生診斷他已被嚴重灼傷，背部一大塊面積都被火燒得焦黑，皮膚也掉了一半。事發後，柯爾頓也呼籲千萬不要把行動電源放在床邊，因為真的太危險了。
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