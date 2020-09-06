美國節目現場缺觀眾互動 主持人難施展

疫情重創戲劇、演唱會等產業，也動搖現場直播的電視節目。媒體分析，這些高度仰賴現場觀眾塑造氛圍和風格的表演和節目，若短時間無法再度聚集觀眾，會大大減少關注度，即使有線上直播等技術，還是難以取代現場的氣氛，且主持節目的名人本身也需要與現場觀眾互動，才能發揮實力。

《紐約時報》報導，過去美國有許多深夜或凌晨脫口秀節目，最大亮點就是和現場觀眾互動，開放提問和遊戲環節，參與電視棚錄影成為美國人民的一大樂趣，甚至變成一種觀光賣點。

然而因為疫情，即使節目必須繼續錄製下去，沒了觀眾，主持人的笑點也難以發揮。「觀眾就像火花或者伴舞。」報導中形容，過去電視節目錄影是仿造現場表演的體驗所設計，節目的完整度也依賴現場觀眾的反應和互動，觀眾的笑聲和噓聲和意想不到的笑點，都會為電視節目增添亮點。如今短期內無法開放攝影棚，電視節目也有些乏善可陳。

不只是電視節目，體育比賽也發現觀眾的重要性。紐約郵報報導，NBA球星詹姆斯曾表示，拒絕在沒有觀眾的球場打球，「如果我出現在球場上卻沒有球迷？那我可不玩了。」再如美國的經典喜劇《老友記》原本今年計劃各種重製和特別企劃，都因為無法聚集觀眾感到興致缺缺，導致計畫不斷延後，「我們不能沒有觀眾。」主演之一的珍妮佛．安妮斯頓表示。

喬治亞理工學院表演研究教授菲利普．奧蘭斯德在其著作《生動：媒介文化中的表演》中描述現今電視節目如何借用劇場體驗來設計：電視節目被設計得具有「即時性」，好讓在家觀看的觀眾有現場感，錄影棚現場的觀眾、攝影機擺放的位子，都是為了讓電視機前的觀眾有現場感，「也許比表演本身更重要的，是與觀眾保持互動。」

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