美國大選新變數 海外選民創新高

海外出生的美國選民註冊投票率創新高！美國大選只剩下不到3個月，而海外出生的選民將是今年大選的一項變數。根據統計，海外出生的選民往年只佔全體註冊投票選民的6%，但今年高達10%，創下新高。分析表示，非美國本土出生選民的人數大增，其中之一便是海外移民人數在近50年不斷攀升。

《Quartz》報導，今年美國大選的註冊投票選民中，非美國本土出生的選民高達10%，是歷年來最高。分析指出，非美國本土出生的選民越來越多，其中之一便是移民人（持有綠卡者）數在近50年持續增長。1970年，移民人數占美國總人口不到5%，如今這一比例已經增長到14%。此一增長主要是1965年，《移民和國籍法》中，廢除了各國的移民配額，使得來自亞洲和拉丁美洲的移民更容易入籍。

另外，越來越多的移民（持有綠卡）在辦理正式入籍美國，入籍者的比例從2005年的65%上升到2015年的67%，其中以印度出生（從68%至80%）和厄瓜多爾出生（55%至68％)的入籍比例漲幅最大。這些獲得入籍資格的移民，大多是因為高教育和高度職業專業，尤其擁有高等教育證明的移民更容易成為美國公民。

《NJ.com》（紐澤西當地新聞媒體）報導，外國出生的選民遍佈全世界，其中以墨西哥為最大宗，佔所有合法移民的16%，其次為菲律賓（6%）、印度、中國、越南（皆為5%）。

這些外國出生的選民，或許會成為2020美國大選另一項不可小覷的變數。今年大選，移民卿向支持對移民較為友善寬鬆的民主黨，這也是刺激移民出來投票的原因之一，其中又以加州、紐澤西和紐約州三個移民大本營最為明顯，不過移民是否能在大選中發揮作用，還是要看搖擺州如佛羅里達州和內華達州，在這兩州，移民選民約佔14%。

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