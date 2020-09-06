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用TikTok教中國小孩英語 美國教師憂被關進監獄

世界日報 / 中國新聞組／上海6日電
克里斯塔·卡克斯-雷諾茲在電腦前上課。 圖／取材自觀察者網
克里斯塔·卡克斯-雷諾茲在電腦前上課。 圖／取材自觀察者網

42歲的美國人克里斯蒂亨特（Kristie Hunter）過去兩年，靠在網上教中國孩子說英語賺錢。如今受到美國封殺TikTok殃及，亨特不僅工作不保，還可能面臨牢獄之災。她說：「就因為在電腦前教一個5歲的（中國）孩子（用英語）打招呼，我可能會被關進監獄。這一切源於美國政府所謂的『國家安全風險』。」

觀察者網報導，亨特曾是一所公校教師，為了養育三個孩子，她選擇辭職當全職媽媽。過去兩年，她在「字節跳動」底下的英語輔導平台「GOGOKID」工作。過去她認為這樣的工作，不但幫助她重回職業生涯，找到一份有靈活性的工作，而且還很「酷」，因為「他們可是有TikTok」。

克里斯塔·卡克斯-雷諾茲（Christa Kacker-Reynolds）也是GOGOKID的一名英語教師。她每天起床時間多數在凌晨5點前，因為她的學生是中國孩子。

「我沒有意識到我會如此熱愛我的工作，愛上我的學生。看著他們成長是一件很有意義的事。」卡克斯-雷諾茲表示，她最大的學生只有八歲，其中一名學生三歲就跟著她學英語。她還坦承，這份工作帶給她不少的收入，可以用來還貸款。

GOGOKID的簽約教師分為不同等級，報酬由高到低不等。來自母語為英語國家的教師一旦簽約，每節課（時長25分鐘）最低薪酬為7至10美元，隨著等級升高報酬也會提升。據了解，GOGOKID大部分教師來自美國和加拿大，但在其全部4000多名教師中，有90%以上來自美國。

儘管川普政府將矛頭對準了TikTok，但還是讓亨特和其他與GOGOKID簽約的美國教師深感恐懼。

亨特說：「這段時間太可怕、太令人困惑了。我壓力很大。因為在電腦前教一個5歲的（中國）孩子（用英語）打招呼，我可能會被關進監獄。我們中有些家庭可能失去房子、積蓄。這一切源於政府所謂的『國家安全風險』。」

另一名教師林賽·雅各布斯（Lindsey Jacobs）同樣面臨巨大的經濟壓力，作為全職媽媽，她用這份收入來充當兩個孩子的教育資金和醫療資金。她擔憂道：「如果我沒有這些收入，我大兒子怎麼學習游泳？小兒子如何接受治療？」

全職媽媽 TikTok

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