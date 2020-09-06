衝著美國大選？美智庫影像拍到北韓預備射潛射飛彈

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）報告指出，北韓新浦南造船廠的衛星影像4日顯示有所活動，疑似在為中程潛射彈道飛彈「北極星三型」（Pukguksong-3）試射進行準備工作，恐怕影響11月美國總統大選。

路透報導，CSIS指出，衛星拍到有好幾艘船停在船塢，其中一艘尺寸、配置和過去曾把潛式試驗台駁船拖出海的船舶相似；新浦南造船廠南側的靜態試驗台周邊，有車輛與設備在軌道設施、試驗台吊臂周邊就位，此狀況過去出現時，往往代表維修或即將試射；此外，兩艘柴電驅動常規潛艦停在設有潛艦基地的馬養島海灣內，和通常只有一艘不同。

北韓去年10月宣稱已成功從海上試射新型潛射彈道飛彈「北極星3型」。根據CSIS分析，北韓在美國總統或國會期中選舉的大選年前後往往有挑釁動作，若在美國選前試射飛彈，將凸顯川普在北韓政策上缺乏進展。美國國務院或國防部尚未就報告置評。

川普：與朝關係良好

川普4日稍早在記者會上再度讚揚他和北韓的關係，並表示他上次當選時，外界預測他上任一周內便會和北韓開戰，但事實證明並非如此。他說：「這段時間彼此處得很好，我們沒有開戰。」

川普先前堅稱，北韓自2017年以來沒再發射洲際彈道飛彈及核試，全拜他的外交成功所賜，川普也試圖淡化那段期間北韓多次試射短程飛彈的重要性。