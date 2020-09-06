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示威百日波特蘭爆激烈衝突 群眾丟石塊、警方還以震撼彈逮27人

世界日報 / 編譯陳韻涵╱綜合5日電
俄勒岡州波特蘭市反警暴力示威行動5日已滿100天，但絲毫未見減緩，前一晚更擴大爆發與警衝突。圖為波特蘭市警4日晚在市警公會前嚴加防守。 美聯社
俄勒岡州波特蘭市反警暴力示威行動5日已滿100天，但絲毫未見減緩，前一晚更擴大爆發與警衝突。圖為波特蘭市警4日晚在市警公會前嚴加防守。 美聯社

俄勒岡州最大城市波特蘭的「黑人命也是命」組織的群眾抗議行動，5日滿100天，但示威行動未見減緩，維持秩序的警方與示威者的衝突繼續擴大，更帶進外力，引發人命。百日前夕的4日晚到翌日早晨，更轉趨暴力，示威者向警方丟擲石塊等物品，警方則動用催淚瓦斯、水龍、震撼彈及閃光彈等驅逐示威者，逮捕27人，也宣布這場原本號稱和平的示威為非法集會。

波特蘭警方5日表示，部分員警回報示威者持石塊和裝滿液體的瓶罐襲警；另方面，波特蘭當局也公布更多法院文件，說明一名右翼抗議者上周遇害詳情。

這些文件包含已遭警方擊斃的嫌犯雷諾爾(Michael Forest Reinoehl)開槍殺人畫面。雷諾爾在上月29日開槍射殺頭戴「愛國祈禱者」(Patriot Prayer)帽子的川普總統支持者丹尼爾遜(Aaron "Jay" Danielson)，警方公布的畫面顯示雷諾爾躲進停車場的垃圾箱，自口袋掏槍跟隨丹尼爾遜，警方研判認定雷諾爾槍殺丹尼爾遜。

文件指出，上月29日在波特蘭抗議中遭槍擊身亡的丹尼爾遜手持熊噴霧劑和棍棒，腰間有一把上膛的克拉克(Glock)手槍。

數百人5日齊聚波特蘭北部的一座公園，悼念丹尼爾遜。

當局日前表示，聯邦法警3日在華盛頓州緝捕雷諾爾時，雷諾爾拒捕並在雙方交鋒中，胸部中彈喪命。

法院文件顯示，自稱Antifa支持者的雷諾爾，原本面臨二級謀殺罪等指控；Antifa是反法西斯分子的簡稱，是極左派的民兵團體，聯邦已認為Antifa是國內恐怖組織。

韋斯新聞(Vice News)3日播出的訪問片段顯示，雷諾爾幾乎就要承認殺害丹尼爾森，他說那是自我防衛的行為，因為他認為他和友人可能被刺傷。

雷諾爾在影片中說：「我厭惡這麼說，但我看到即將發生的內戰。」

明尼蘇達州警方以膝蓋壓制非裔佛洛伊德(George Floyd)致死後，波特蘭5月底出現示威潮，充斥打砸行徑與暴力；參加「黑人的命也是命」(Black lives matter)示威活動的群眾每周六傍晚開始集結。

波特蘭4日晚間到翌日早晨的和平示威轉趨暴力，當晚大部分被捕者涉及擾亂秩序(disorderly conduct)或干擾警方維安。

警方表示，有一位被逮捕的抗議女性頭部擦傷流血，她在現場接受醫護人員初步治療，但在搭乘救護車送醫前擅自離開救護車逃逸。

「黑人命也是命」組織5日用刻上曾遭警方暴力的非裔姓名的石塊，在公園排成一路，以誌追念。 美聯社
「黑人命也是命」組織5日用刻上曾遭警方暴力的非裔姓名的石塊，在公園排成一路，以誌追念。 美聯社

俄勒岡州波特蘭市反警暴力示威行動5日已滿100天，但絲毫未見減緩，前一晚更擴大爆發與警衝突。圖為示威者4日晚舉牌示威，要求廢除波特蘭市警局。 美聯社
俄勒岡州波特蘭市反警暴力示威行動5日已滿100天，但絲毫未見減緩，前一晚更擴大爆發與警衝突。圖為示威者4日晚舉牌示威，要求廢除波特蘭市警局。 美聯社

救護車 醫護人員

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