男砍樹被壓4天竟奇蹟生還 警透露他的身分成存活關鍵

男子被大樹壓倒4天後竟奇蹟生還！美國一名59歲的男子砍樹時不慎被樹幹壓住，4天後才被搜救人員發現並花了2小時救出，不過救出時男子竟毫髮無傷，讓救難人員都感到不可思議。

根據《 NBC NEWS 》報導，美國明尼蘇達州（Minnesota）一名名叫喬納森·塞普爾（Jonathan Ceplecha）的男子，在上（8）月於雷德伍德瀑布附近砍伐橡樹，沒想到其中一棵樹突然倒落壓到他的腿上，導致喬納森的雙腳完全被卡住動彈不得，當時附近也沒有任何人可以幫助他脫困。

幾天後，家屬發現喬納森沒有去上班，也聯繫不上他，於是就趕緊報警尋找喬納森的下落。隨後警方就在距離喬納森住家約91公尺處的山溝中發現了他，儘管經歷這麼多天的磨難，但喬納森的意識仍然相當清楚，當時警方詢問喬納森被樹幹壓了多久，他竟可以豪不猶豫的回答「100小時」。

警方表示，喬納森有極強的生存意識，並透露喬納森其實是一名資深的軍人，曾經在伊拉克戰爭中服役，當時扎實的培訓可能幫助他存活下來。喬納森也提到，他很了解如何避免恐慌，方法就是將幾天分成「小時」，接著將這些「小時」分解成5分鐘，這樣來過每一天都會給他帶來一點希望。

事發後，搜救人員花了2小時才把喬納森救出，並把他空運到醫院治療，目前病情穩定，後續狀況還有待觀察。