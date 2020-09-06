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美國大選拜登：燈泡是黑人發明的 不是白人愛迪生

香港01 / 何文翰
美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）9月3日演講時提到，發明燈泡的人是一位黑人，而不是白人愛迪生（Thomas Edison）。他的這個說法隨即引來議論。（路透社）
美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）9月3日演講時提到，發明燈泡的人是一位黑人，而不是白人愛迪生（Thomas Edison）。他的這個說法隨即引來議論。（路透社）

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）9月3日演講時提到，發明燈泡的人是一位黑人，而不是白人愛迪生（Thomas Edison）。他的這個說法隨即引來議論。

拜登3日拜訪威斯康辛州（Wisconsin）基諾沙市（Kenosha），並在一間教堂演講。他指出人們害怕不一樣的事情，並談到美國現時的教育制度。拜登表示：「為何我們不在歷史課教授歷史？一位黑人發明了燈泡，而不是一位叫愛迪生的白人。」他指，有太多這些例子，「有任何人知道這些事嗎？因為我們沒有教他們。我們必須給人們事實。」

拜登在演講裡沒有提到是哪一位黑人發明燈泡，不過外界推測他說的黑人是1848年在美國出生的拉蒂默（Lewis Howard Latimer）。但福斯新聞（FOX）、美國有線新聞網絡（CNN）均報導稱，拉蒂默並非最先發明燈泡的人，而是成功改良燈泡的人。

在誰人最早發明燈泡的議題上，過去早有爭論，「發明之父」愛迪生在1879年及1880年取得白熾燈燈泡專利，推動燈泡商業化，是首位發明可持續照明1200小時燈泡及燈絲的人。但也有研究電燈歷史的人士指出，其實早在愛迪生發明前的很長一段時間，全球也有不同科學家正在研究燈泡，只是各有不同形式。至於美國的黑人發明家拉蒂默則是在1881年申請白熾燈燈泡改良版的專利，他之後也曾與愛迪生共事。

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文章授權轉載自《香港01》

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