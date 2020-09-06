得來速、電影院、體育場…大選投票「疫」外更多選擇

今年總統選舉與往常投票將有所不同。受到新冠肺炎疫情影響，又擔心選票寄遞無法準時到達而未能列入11月3日總統大選結果，各州正著手改造體育場、得來速購餐車道甚至電影院，充當選民親身到場的安全投票所。

美聯社5日報導，今年兩黨候選人初選時，就看到不同做法，比如佛蒙特州搭起婚禮式的戶外帳篷，肯塔基州選在露天遊樂場，供選民投票。11月3日總統選舉投票時，也可能動用全國各地職籃NBA的賽場，充做投票所；職籃球隊老闆已與球員們達成共識，藉此對抗種族歧視的不公不義。

大型場地及戶外空間可容選民保持社交距離，有助於防止新冠病毒傳染，只是也挑起一些問題，如天氣屆時變冷，如何讓選民保暖，還有傳統式的鄰近投票站減少，可能會讓投票率降低。

投票日當天天氣影響，按理通訊投票會大增，但有鑒於美國郵政最近一系列作業變更，導致郵件晚送達，川普總統又毫無根據地宣稱郵寄選票會導致舞弊，有些人覺得親自去投下選票更為安心。

有幾個州幾乎全以郵遞來投票，而且在其他州，計列通訊投票的方式相當完善。

比方猶他州6月投票，因考量到疫情，雖沒開設傳統投票所，投票率依然打破紀錄。11月會恢復親身到場投票，但相形下不僅動用往常的學校、教堂及公共建築，選務人員還獲准開設得來速投票或者戶外投票站。

擁有NBA職籃猶他爵士隊的老闆家族還有連鎖電影院，而且已提供三家出來，供11月投票使用。

鹽湖城市郊戴維斯郡初選時試行新方法，讓選民開車進入室內的會議中心，領取選票，在車內自行填好，再開車到戶外停車區投入票箱。該郡選務人員柯區(Curtis Koch)表示，這套做法在11月大選時也會動用。

46歲共和黨員柏伯特(Chad Berbert)表示，自己今年秋天應該會用通訊投票，但他樂見官方提供替代的投票方法，讓民眾行使公民權利；他認為如此助益良多。